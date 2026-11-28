229 MİLYON 600 BİN LİRALIK OPERASYON

P2P olarak bilinen 1-fenil-2-propanon, doğrudan uyuşturucu madde değil, uyuşturucu üretiminde kullanılan kimyasal bir hammaddedir. Söz konusu madde, özellikle metamfetamin ve amfetamin türü uyuşturucuların yasa dışı üretiminde kullanılabilmektedir. Operasyonda ele geçirilen 328,4 kilogram kimyasal maddenin piyasa değerinin 229 milyon 600 bin lira olduğu tespit edildi.