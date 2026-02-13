Antalya’da acı olay: Arkadaşının aracına binmişti! Canından oldu

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Yaylalı Mahallesi Cerenler Sokak'ta meydana geldi. Hasan Çakmak ile arkadaşı S.B.'nin (33) bulunduğu hafif ticari araca, seyir sırasında, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından dışarıdan tabancayla ateş açıldı.