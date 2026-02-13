Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da acı olay: Arkadaşının aracına binmişti! Canından oldu
Giriş Tarihi: 13.02.2026 11:10

Antalya'da acı olay: Arkadaşının aracına binmişti! Canından oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde Hasan Çakmak'ın (25), arkadaşının kullandığı hafif ticari araca tabanca ile ateş açıldı. Açılan ateşte vurulan Çakmak, hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Yaylalı Mahallesi Cerenler Sokak'ta meydana geldi. Hasan Çakmak ile arkadaşı S.B.'nin (33) bulunduğu hafif ticari araca, seyir sırasında, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından dışarıdan tabancayla ateş açıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Araçta yolcu konumunda bulunan Hasan Çakmak, vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İncelemede; Hasan Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Çakmak'ın cansız bedeni Alanya Belediyesi morguna konuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

