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Giriş Tarihi: 16.3.2025 12:10 Son Güncelleme: 16.3.2025 12:19

10 gündür haber alınamıyordu: Evinin balkonunda ölü bulundu!

Antalya’da otellerde fotoğrafçılık yaptığı öğrenilen ve kendisine 10 gündür ulaşılamayan İsmail Pul’dan (40) evinin balkonunda ölü olarak bulundu.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
10 gündür haber alınamıyordu: Evinin balkonunda ölü bulundu!

Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi 5034 sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet etmekte olan İsmail Pul'dan bir süredir haber alınamadığını ve ulaşamadıklarını belirtmesi üzerine ekipler adreste gitti.

BALKONDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbarın ardından itfaiye, polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. Verilen adrese gelen ekipler kapının açılmaması üzerine itfaiye merdiveni yardımıyla çıktıkları dairenin balkonunda İsmail Pul'un cansız bedeni ile karşılaştı.

Ekipler şok yaşadı. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Pul'un kesin ölüm nedeni anlaşılması için cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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10 gündür haber alınamıyordu: Evinin balkonunda ölü bulundu!
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