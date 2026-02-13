Antalya’da akılalmaz hırsızlık: Ellerini bağlayıp yüz tanıma sistemiyle aktardılar! O şüpheliler böyle yakalandı

YÜZ TANIMA SİSTEMİYLE ZORLADILAR

Evinde elleri bağlanan ve kripto para hesabına yüz tanıma sistemi kullanılarak erişim sağlatılan kadına ait 18 bin Euro başka bir hesaba aktarıldı. Ayrıca ikamet içerisinde bulunan 5 bin Euro, 7 bin ABD Doları ve yaklaşık 200 gram altın maskeli şüpheli şahıslar tarafından çalındı. Olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin R.A. (38) A.S (31), S.U. (27) ve O.G. (34) olduğu belirlendi.