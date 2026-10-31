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Giriş Tarihi: 31.10.2026 10:34 Son Güncelleme: 31.10.2026 10:46

Antalya'da alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi! Araçlar birbirine girdi: 4 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin aynı istikametteki araca çarpması sonucu meydana gelen üç araçlı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçtakiler ve araçlarını park eden diğer sürücüler, yaralıların yardımına koştu. Çarpışma anı ve hurdaya dönen aracından sürücünün çıktığı anlar ile çevredekilerin yardıma koştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA Yaşam
Antalya’da alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi! Araçlar birbirine girdi: 4 yaralı
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Antalya Manavgat-Alanya D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahsin Ö'nün kullandığı 07 BYL 374 plakalı otomobil, ışıklı kavşağını geçtiği sırada aynı istikamette gitmekte olan İbrahim T'nin kullandığı 03 AIU 034 plakalı otomobile arkadan çarptı. Bu otomobil de çarpmanın etkisiyle yine aynı istikamette gitmekte olan Cemil A'nın kullandığı 07 BPV 723 plakalı tur minibüsüne arkadan çarptı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ DEHŞET SAÇTI

Üç aracın karıştığı zincirleme kazada araç sürücüsü İbrahim T., araçta yolcu olarak bulunan Avşin Ş. ile yine araç sürücüsü Tahsin Ö. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Ahmet B. E. yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi.

Antalya'da alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi: 4 kişi yaralandı | Video

ARAÇLARINI PARK EDİP YARDIMA KOŞTULAR

Diğer taraftan yapılan alkol kontrolünde 07 BYL 374 plakalı otomobil sürücüsü Tahsin Ö'nün 1.76 promil alkollü olduğu belirlendi. Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çarpışma sonrası araçların savrulduğu anlar ile kazaya karışan araçtaki bir kişinin inip yaralıları dışarıya çıkarma çabası ve diğer sürücülerin de araçlarını park ederek olay yerine yardıma koşmaları yer aldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANTALYA #MANAVGAT

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Antalya'da alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi! Araçlar birbirine girdi: 4 yaralı
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