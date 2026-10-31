Antalya’da alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi! Araçlar birbirine girdi: 4 yaralı

ARAÇLARINI PARK EDİP YARDIMA KOŞTULAR

Diğer taraftan yapılan alkol kontrolünde 07 BYL 374 plakalı otomobil sürücüsü Tahsin Ö'nün 1.76 promil alkollü olduğu belirlendi. Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çarpışma sonrası araçların savrulduğu anlar ile kazaya karışan araçtaki bir kişinin inip yaralıları dışarıya çıkarma çabası ve diğer sürücülerin de araçlarını park ederek olay yerine yardıma koşmaları yer aldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör