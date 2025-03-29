Antalya’da feci olay! Yaşlı kadını hayattan koparan kaza kamerada

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Aspendos Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keriman Palas (73) isimli vatandaş, bayram öncesi alışveriş yapmak için bankadan emekli maaşı ve ikramiyesini çekmek üzere Aspendos Bulvarı üzerinde bulunan bir bankaya ait şubeye geldi. Bayram alışverişi için ATM'den parasını çeken Palas, yolun karşısına geçmek için yürümeye başladı. Kaldırımda bir süre yoldan süratli şekilde geçen araçları bekleyen Keriman Palas, karşıya geçmek için hareketlendi.





ELİYLE 'DUR' İŞARETİ YAPTI

Yolun ortasına kadar gelen yaşlı kadın en sol şeritten gelen bir aracı görünce duraksadı. Plaka ve sürücüsü öğrenilemeyen beyaz renkli araç sürücüsüne elini kaldırarak 'dur' işareti yapan Keriman Palas'a otomobil hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaşlı kadın yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar yerde yatan yaşlı kadına yardıma koşarken kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.