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Giriş Tarihi: 5.12.2023 13:35

Antalya'da karı koca kavgası kanlı bitti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 29 yaşındaki kadın, eve geç geldiği iddiasıyla tartıştığı 61 yaşındaki kocasını bıçakla ağır yaraladı.

İHA
Antalya’da karı koca kavgası kanlı bitti
Olay, Manavgat'a bağlı Karacalar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Fatma Özkan (29) akşam eve geç geldiğini iddia ettiği eşi Osman Özkan ile tartıştı. Tartışma sırasında Fatma Özkan, kocasını göğsünün sol tarafından bıçakladı. Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat'ta bulunan bir özel hastaneye kaldırılarak ameliyat alınan Osman Özkan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olayın ardından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekiplerince gözaltına alınan Fatma Özkan, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi.

Eşlerden birinin ağır yaralanması, diğerinin cezaevine girmesiyle sonuçlanan olayın, Osman Özkan'ın akşam eve geç gelmesi nedeniyle çıkan tartışma sonrasında yaşandığı ileri sürüldü. Fatma Özkan'ın kolunda ve başında yaşanan kavgadan kaynaklı sıyrıklar olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Antalya'da karı koca kavgası kanlı bitti
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