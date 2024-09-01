Antalya’da seradan düşen işçi hayatını kaybetti

Antalya Manavgat Kızılot Mevkisinde arkadaşları ile birlikte serada sonbahar hazırlığı yapan evli ve bir çocuk babası Yüce, dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten seradan düştü. Yanındaki arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Ahmet Yecu'yi Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Yüce hayatını kaybetti. Acı haberi alan Yüce'nin ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yüce'nni cansız bedeni Burdur'un Bucak ilçesi Elsazı köyü mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.