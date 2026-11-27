Olay, Çolaklı Mahallesi'nde bulunan Turizm Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, son bir haftadır farklı günlerde bölgeye gelen 6 kişi, iş yerlerinin önünden çok sayıda ürün çaldı. 23 Kasım Pazartesi günü de çarşıya gelen şüpheliler, iş yerlerinin önünde sergilenen ürünleri inceledi. Şüpheliler, beğendikleri ürünleri çalarak bölgeden uzaklaştı.