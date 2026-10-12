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Giriş Tarihi: 12.10.2026 11:59 Son Güncelleme: 12.10.2026 12:15

Antalya'da yolcu otobüsü devrildi: 5 yaralı

Antalya'nın Aksu ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

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AA Yaşam
Antalya’da yolcu otobüsü devrildi: 5 yaralı
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Sürücüsü öğrenilemeyen 59 AGZ 918 plakalı midibüs, Antalya-Isparta kara yolu Topallı Mahallesi kavşağında devrildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

5 YARALI

Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Antalya-Isparta kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Midibüsü babasının kullandığını söyleyen Eşref Taşçı, "Yola mazot dökülmüş. Babam aracın kontrolünü sağlamaya çalıştı ama devrilmekten kurtaramadı" dedi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

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#ANTALYA #ISPARTA

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Antalya'da yolcu otobüsü devrildi: 5 yaralı
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