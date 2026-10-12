Antalya’da yolcu otobüsü devrildi: 5 yaralı

Sürücüsü öğrenilemeyen 59 AGZ 918 plakalı midibüs, Antalya-Isparta kara yolu Topallı Mahallesi kavşağında devrildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 5 YARALI Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Antalya-Isparta kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Midibüsü babasının kullandığını söyleyen Eşref Taşçı, 'Yola mazot dökülmüş. Babam aracın kontrolünü sağlamaya çalıştı ama devrilmekten kurtaramadı' dedi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER