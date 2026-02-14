Antalya'dan kalkan uçaktaki dehşet anları kamerada: Acil iniş yaptı! Ömür boyu uçuş yasağı...

'İKİ YOLCUYU ÖMÜR BOYU CEZALANDIRIYORUZ'

Jet2 havayolundan olayla ilgili yapılan açıklamada, "Antalya-Manchester seferimiz LS896, iki yolcunun korkunç davranışları nedeniyle Brüksel'e yönlendirildi. Bu iki yolcu polis tarafından uçaktan indirildi ve uçuşumuz Manchester'a devam etti. Söz konusu yolcuları ömür boyu uçuş yasağıyla cezalandırıyoruz. Ayrıca bu yönlendirme nedeniyle oluşan tüm masrafları kendilerinden tahsil edeceğiz. Aile dostu bir havayolu olarak yolcu huzurunu bozan davranışlara sıfır tolerans gösteriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Antalya'dan kalkan uçaktaki yolcuların kavgası kamerada... Ömür boyu yasak! | Video