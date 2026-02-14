Haberler Yaşam Haberleri Antalya'dan kalkan uçaktaki dehşet anları kamerada: Acil iniş yaptı! Ömür boyu uçuş yasağı...
Giriş Tarihi: 14.02.2026 08:43 Son Güncelleme: 14.02.2026 09:20

Antalya'dan kalkan uçaktaki dehşet anları kamerada: Acil iniş yaptı! Ömür boyu uçuş yasağı...

Antalya-Manchester seferini yapan Jet2 havayoluna ait uçak, yolcular arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Brüksel Havalimanı’na acil iniş yaptı. Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 yolcu, havayolu şirketi tarafından uçuşlardan ömür boyu men edildi. Kavga anı ise başka bir yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, dün gece saatlerinde Jet2 havayolunun LS896 sefer sayılı Antalya-Manchester uçağında meydana geldi. Antalya'dan havalanan uçakta yolcular arasında iddiaya göre ırkçı söylemler nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü.

KAVGA ANI KAMERADA

Kabin ekibinin müdahalesine rağmen kavganın sürmesi üzerine pilot, Brüksel Havalimanı'na acil iniş yaptı. Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 yolcu, havayolu şirketi tarafından uçuşlardan ömür boyu men edildi. Kavga anı ise başka bir yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

'İKİ YOLCUYU ÖMÜR BOYU CEZALANDIRIYORUZ'

Jet2 havayolundan olayla ilgili yapılan açıklamada, "Antalya-Manchester seferimiz LS896, iki yolcunun korkunç davranışları nedeniyle Brüksel'e yönlendirildi. Bu iki yolcu polis tarafından uçaktan indirildi ve uçuşumuz Manchester'a devam etti. Söz konusu yolcuları ömür boyu uçuş yasağıyla cezalandırıyoruz. Ayrıca bu yönlendirme nedeniyle oluşan tüm masrafları kendilerinden tahsil edeceğiz. Aile dostu bir havayolu olarak yolcu huzurunu bozan davranışlara sıfır tolerans gösteriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Antalya'dan kalkan uçaktaki yolcuların kavgası kamerada... Ömür boyu yasak! | Video

