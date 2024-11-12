Anzer balı 4 bin liradan satılıyor

40'ı endemik olmak üzere 400'ü aşkın çiçek türünden 2 bin 300 rakımdaki Anzer Yaylası'nda üretimi gerçekleştiren Anzer ballarının sağım işlemleri tamamlanarak Hacettepe Üniversitesi'ne tahlile gönderildi. Tahlilden olumlu sonuçla gelen ballar ise Rize Arıcılar Birliği'nin dolum tesislerinde 250 gram, 500 gram ve 1 kilogramlık kavanozlara konularak satışa hazır hale geldi. Bu yıl kilogram fiyatı 4 bin TL olarak belirlenen Anzer balının 500 gramı 2 bin, 250 gramı ise 1000 TL'den alıcı bulacak. Diğer ballara nazaran rekoltesi düşük olan Anzer balı için yurtdışından oldukça fazla talep olsa da bal satışında öncelik ön siparişi alınan yerli ve hastalar olacak. Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz tahlilden gelen balların dolumunun gerçekleşip satışına başlandığını dile getirdi.