AÖF kayıt yenileme başladı! AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, son gün ne zaman?

Yeni akademik döneme devam edecek öğrenciler için AÖF kayıt yenileme adımı, ders tercihleriyle birlikte tamamlanacak. Anadolu Üniversitesi, öğrencilerin izlemesi gereken aşamaları ve ödeme seçeneklerini yayımladığı kılavuzda ayrıntılı şekilde paylaştı. AÖF kayıt yenileme işlemlerinde ders seçiminin ardından kayıt durumunun kontrol edilmesi de gerekiyor.