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Giriş Tarihi: 5.10.2026 12:25

AÖF kayıt yenileme başladı! AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, son gün ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde güz dönemi işlemleri başladı. AÖF kayıt yenileme sürecinde ders seçimi, ödeme ve izlenecek adımlar yayımlanan kılavuzla duyuruldu. AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, son gün ne zaman? İşte, ders seçimine ilişkin detaylar…

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AÖF kayıt yenileme başladı! AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, son gün ne zaman?
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Yeni akademik döneme devam edecek öğrenciler için AÖF kayıt yenileme adımı, ders tercihleriyle birlikte tamamlanacak. Anadolu Üniversitesi, öğrencilerin izlemesi gereken aşamaları ve ödeme seçeneklerini yayımladığı kılavuzda ayrıntılı şekilde paylaştı. AÖF kayıt yenileme işlemlerinde ders seçiminin ardından kayıt durumunun kontrol edilmesi de gerekiyor.

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2026-2027 öğretim yılı güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 5 Ekim 2026 Pazartesi günü başladı. Akademik takvime göre öğrenciler işlemlerini 19 Ekim 2026 Pazartesi gününe kadar tamamlayabilecek.

Üniversitenin duyurusunda belirtilen sürenin uzatılmayacağı ve tarihler sona erdikten sonra mazeret kabul edilmeyeceği özellikle hatırlatıldı. Bu nedenle ders seçimi, ödeme ve kayıt kontrolünün belirlenen dönem içinde tamamlanması gerekiyor.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Öğrenciler işlemlerini aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden gerçekleştirecek. Sisteme e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresiyle giriş yapıldıktan sonra Ders Ekle/Sil bölümüne geçilecek.

2026-2027 güz döneminden itibaren zorunlu derslerin yanında alan içi ve alan dışı seçmeli dersler de sunulacak. Fakülte tarafından otomatik ders ataması yapılmayacağı için öğrencilerin alacakları dersleri kendilerinin belirlemesi gerekiyor.

KAYIT YENİLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

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AÖF DERS SEÇİMİ NASIL YAPILACAK?

Kayıt yenilemenin ilk adımlarından biri ders seçimi olacak. Öğrenciler kendi programlarına açılan dersler arasından seçimlerini yaptıktan sonra ödemeleri gereken tutarı sistem üzerinden görebilecek.

Belirlenecek ücret hem ders seçimi ekranında hem de Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü bölümünde yer alacak. Ödeme tamamlandıktan sonra da belirli koşullar çerçevesinde süre sona ermeden ders ekleme veya silme işlemi yapılabilecek.

KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Ders seçiminin ardından sistemde oluşan dönem ücretinin ödenmesi gerekiyor. Anadolu Üniversitesi, öğrenciler için birden fazla ödeme seçeneği sunuyor.

Ödemeler;

  • Kredi kartı veya banka kartı,
  • Ziraat Bankası ATM'leri,
  • Mobil bankacılık,
  • İnternet bankacılığı

üzerinden yapılabilecek. Ziraat Bankası ATM'lerinde kartlı veya kartsız ödeme seçeneği kullanılabilecek.

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AÖF kayıt yenileme başladı! AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, son gün ne zaman?
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