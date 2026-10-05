Haberler Yaşam Haberleri ÖSYM KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu? 2026 KPSS lise sınav takvimi!
Giriş Tarihi: 5.10.2026 10:58

ÖSYM KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu? 2026 KPSS lise sınav takvimi!

Ekim ayıyla birlikte lise mezunu adaylar için KPSS Ortaöğretim heyecanı da arttı. Başvuru işlemlerini geride bırakan adayların bu kez gündeminde giriş belgesiyle birlikte bina ve salon bilgilerinin paylaşılacağı dönem var. KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu? İşte, ayrıntılar...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ÖSYM KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu? 2026 KPSS lise sınav takvimi!
  • ABONE OL

Lise mezunlarının katılacağı KPSS Ortaöğretim için takvim ilerlerken, oturum gününe ilişkin ayrıntılar da belirginleşmeye başladı. Başvurusunu tamamlayan adaylar, hangi bina ve salonda yer alacaklarını ÖSYM'nin yayımlayacağı giriş belgesi üzerinden öğrenecek. KPSS Ortaöğretim yaklaşırken, bu belgenin erişime açılacağı tarih de dikkatle bekleniyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Lise mezunu adayların gireceği KPSS Ortaöğretim oturumu, 25 Ekim 2026 Pazar günü uygulanacak. Lise ve dengi okul mezunlarının katılacağı oturum için başvuru dönemi ağustos ayında başladı ve eylül ayında tamamlandı.

Başvurular 27 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında alınırken, normal sürede işlemlerini tamamlayamayan adaylara 15-16 Eylül'de geç başvuru hakkı tanındı. Böylece sınav öncesindeki başvuru aşaması geride kalmış oldu.

KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden bakılır? ÖSYM sonuç ekranı için bekleyiş sürüyor!

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

ÖSYM tarafından giriş belgelerinin erişim tarihi ve nereden bakılacağı hakkında bir duyuru yapılmadı. Erişime açıldığında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntülenebilecek. Adayların sisteme T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak kendi belgesini kontrol etmesi gerekecek. AİS üzerinden sınav merkezi, bina ve salon gibi kişisel bilgiler öğrenilebilecek.

ADAY İŞLEMLERİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

KPSS ORTAÖĞRETİM SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

2026 KPSS Ortaöğretim oturumunun saat 10.15'te başlaması öngörülüyor. Kılavuz bilgilerine göre Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluşan uygulamada toplam 120 soru yöneltilecek ve adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek.

Genel Yetenek bölümünde 60, Genel Kültür bölümünde ise 60 soru bulunuyor. Adayların sınav günü bina giriş saatlerine de dikkat etmesi gerekiyor. ÖSYM'nin uygulamalarında belirlenen saatten sonra gelen adaylar sınav binalarına alınmıyor.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM TAKVİMİ

ÖSYM tarafından açıklanan resmi takvimde lise düzeyindeki KPSS için başvuru, geç başvuru, sınav ve sonuç tarihleri şöyle yer alıyor:

  • Başvuru tarihleri: 27 Ağustos-8 Eylül 2026
  • Geç başvuru tarihleri: 15-16 Eylül 2026
  • Sınav tarihi: 25 Ekim 2026
  • Sonuç tarihi: 19 Kasım 2026

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
ÖSYM KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu? 2026 KPSS lise sınav takvimi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA