ÖSYM KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu? 2026 KPSS lise sınav takvimi!

Lise mezunlarının katılacağı KPSS Ortaöğretim için takvim ilerlerken, oturum gününe ilişkin ayrıntılar da belirginleşmeye başladı. Başvurusunu tamamlayan adaylar, hangi bina ve salonda yer alacaklarını ÖSYM'nin yayımlayacağı giriş belgesi üzerinden öğrenecek. KPSS Ortaöğretim yaklaşırken, bu belgenin erişime açılacağı tarih de dikkatle bekleniyor.
Lise mezunu adayların gireceği KPSS Ortaöğretim oturumu, 25 Ekim 2026 Pazar günü uygulanacak. Lise ve dengi okul mezunlarının katılacağı oturum için başvuru dönemi ağustos ayında başladı ve eylül ayında tamamlandı.
Başvurular 27 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında alınırken, normal sürede işlemlerini tamamlayamayan adaylara 15-16 Eylül'de geç başvuru hakkı tanındı. Böylece sınav öncesindeki başvuru aşaması geride kalmış oldu.
ÖSYM tarafından giriş belgelerinin erişim tarihi ve nereden bakılacağı hakkında bir duyuru yapılmadı. Erişime açıldığında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntülenebilecek. Adayların sisteme T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak kendi belgesini kontrol etmesi gerekecek. AİS üzerinden sınav merkezi, bina ve salon gibi kişisel bilgiler öğrenilebilecek.
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2026 KPSS Ortaöğretim oturumunun saat 10.15'te başlaması öngörülüyor. Kılavuz bilgilerine göre Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluşan uygulamada toplam 120 soru yöneltilecek ve adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek.
Genel Yetenek bölümünde 60, Genel Kültür bölümünde ise 60 soru bulunuyor. Adayların sınav günü bina giriş saatlerine de dikkat etmesi gerekiyor. ÖSYM'nin uygulamalarında belirlenen saatten sonra gelen adaylar sınav binalarına alınmıyor.
ÖSYM tarafından açıklanan resmi takvimde lise düzeyindeki KPSS için başvuru, geç başvuru, sınav ve sonuç tarihleri şöyle yer alıyor: