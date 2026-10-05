ÖSYM KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu? 2026 KPSS lise sınav takvimi!

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

ÖSYM tarafından giriş belgelerinin erişim tarihi ve nereden bakılacağı hakkında bir duyuru yapılmadı. Erişime açıldığında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntülenebilecek. Adayların sisteme T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak kendi belgesini kontrol etmesi gerekecek. AİS üzerinden sınav merkezi, bina ve salon gibi kişisel bilgiler öğrenilebilecek.

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