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Giriş Tarihi: 6.10.2026 10:49

AÖF kayıt yenileme nereden yapılır, son tarih ne zaman? AÖF kayıt yenileme devam ediyor!

Güz dönemine devam edecek öğrenciler için AÖF kayıt yenileme işlemleri sürüyor. Ders seçimi, dönem ücreti ve kayıt kontrolü gibi adımların belirlenen süre içinde tamamlanması gerekirken, işlemlerin hangi ekran üzerinden yapılacağı da araştırılıyor. AÖF kayıt yenileme nereden yapılır, son tarih ne zaman? İşte, kılavuza dair detaylar…

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AÖF kayıt yenileme nereden yapılır, son tarih ne zaman? AÖF kayıt yenileme devam ediyor!
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, yeni dönem öncesinde kendilerine uygun dersleri seçerek kayıt sürecini tamamlıyor. AÖF kayıt yenileme sırasında fakülte tarafından otomatik ders ataması yapılmadığı için seçimlerin öğrenci tarafından sisteme girilmesi gerekiyor.

AÖF KAYIT YENİLEME NEREDEN YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, AÖF kayıt yenileme işlemlerini aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştirebiliyor. Sisteme e-Devlet şifresi ya da öğrenci şifresiyle giriş yapıldıktan sonra Ders Ekle/Sil bölümüne geçilmesi gerekiyor.

Bu yıl öğrencilerin özellikle ders seçimi adımına dikkat etmesi gerekiyor. Fakülte tarafından otomatik ders ataması yapılmayacak. Zorunlu derslerin yanında sunulan seçmeli dersler de öğrenci tarafından belirlenerek sisteme kayıt edilmesi gerekiyor.

AÖF KAYIT YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

Güz dönemi için açılan kayıt ekranı 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 17.00'de kapanacak. Bu tarihe kadar öğrencilerin derslerini belirlemesi, dönem ücretini yatırması ve sistem üzerinden kayıt durumunu kontrol etmesi gerekiyor. Anadolu Üniversitesi, belirlenen takvimin ardından ek süre verilmeyeceğini duyurdu.

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AÖF DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Yeni dönemde derslerini fakültenin otomatik olarak belirlemesini bekleyen öğrencilerin işlem yapmadan önce sistemi kontrol etmesi önemli. Çünkü güz döneminden itibaren ders seçimi öğrenciye bırakıldı. Sisteme giriş yapıldıktan sonra Ders Ekle/Sil ekranında alınabilecek zorunlu ve seçmeli dersler görülebilecek. Seçim tamamlandığında ödenecek dönem tutarı da aynı sayfada ve Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü içerisinde yer alacak.

KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ ADIM ADIM

Güz dönemi kaydını tamamlamak isteyen öğrencilerin izleyeceği yol kısaca şöyle:

  1. AÖS Öğrenci Bilgi Sistemi'ne giriş yapılır.
  2. Ders Ekle/Sil ekranından dönem dersleri belirlenir.
  3. Sistem tarafından oluşturulan ödeme tutarı kontrol edilir.
  4. Dönem ücreti belirtilen kanallardan yatırılır.
  5. Gerekirse kayıt süresi içinde ders ekleme veya silme yapılır.
  6. Kayıt Bilgi ekranından işlemin tamamlandığı kontrol edilir.

KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Ders seçimini tamamlayan öğrencilerin, sistem tarafından oluşturulan dönem ücretini yatırması gerekiyor. Ödeme işlemi kredi veya banka kartıyla çevrim içi olarak yapılabildiği gibi Ziraat Bankası ATM'leri, mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden de gerçekleştirilebiliyor.

Geçmiş dönemden borcu bulunan öğrencilerin yalnızca eski borçlarını ödemesi kayıt yenileme için yeterli olmuyor. Yeni döneme ait ücretin de ayrıca yatırılması ve ödemenin ardından kayıt durumunun sistem üzerinden kontrol edilmesi gerekiyor.

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AÖF kayıt yenileme nereden yapılır, son tarih ne zaman? AÖF kayıt yenileme devam ediyor!
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