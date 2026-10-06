AÖF kayıt yenileme nereden yapılır, son tarih ne zaman? AÖF kayıt yenileme devam ediyor!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, yeni dönem öncesinde kendilerine uygun dersleri seçerek kayıt sürecini tamamlıyor. AÖF kayıt yenileme sırasında fakülte tarafından otomatik ders ataması yapılmadığı için seçimlerin öğrenci tarafından sisteme girilmesi gerekiyor.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, AÖF kayıt yenileme işlemlerini aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştirebiliyor. Sisteme e-Devlet şifresi ya da öğrenci şifresiyle giriş yapıldıktan sonra Ders Ekle/Sil bölümüne geçilmesi gerekiyor.
Bu yıl öğrencilerin özellikle ders seçimi adımına dikkat etmesi gerekiyor. Fakülte tarafından otomatik ders ataması yapılmayacak. Zorunlu derslerin yanında sunulan seçmeli dersler de öğrenci tarafından belirlenerek sisteme kayıt edilmesi gerekiyor.
Güz dönemi için açılan kayıt ekranı 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 17.00'de kapanacak. Bu tarihe kadar öğrencilerin derslerini belirlemesi, dönem ücretini yatırması ve sistem üzerinden kayıt durumunu kontrol etmesi gerekiyor. Anadolu Üniversitesi, belirlenen takvimin ardından ek süre verilmeyeceğini duyurdu.
Yeni dönemde derslerini fakültenin otomatik olarak belirlemesini bekleyen öğrencilerin işlem yapmadan önce sistemi kontrol etmesi önemli. Çünkü güz döneminden itibaren ders seçimi öğrenciye bırakıldı. Sisteme giriş yapıldıktan sonra Ders Ekle/Sil ekranında alınabilecek zorunlu ve seçmeli dersler görülebilecek. Seçim tamamlandığında ödenecek dönem tutarı da aynı sayfada ve Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü içerisinde yer alacak.
Güz dönemi kaydını tamamlamak isteyen öğrencilerin izleyeceği yol kısaca şöyle:
Ders seçimini tamamlayan öğrencilerin, sistem tarafından oluşturulan dönem ücretini yatırması gerekiyor. Ödeme işlemi kredi veya banka kartıyla çevrim içi olarak yapılabildiği gibi Ziraat Bankası ATM'leri, mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden de gerçekleştirilebiliyor.
Geçmiş dönemden borcu bulunan öğrencilerin yalnızca eski borçlarını ödemesi kayıt yenileme için yeterli olmuyor. Yeni döneme ait ücretin de ayrıca yatırılması ve ödemenin ardından kayıt durumunun sistem üzerinden kontrol edilmesi gerekiyor.
📢 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2026-2027 Öğretim Yılı Güz Dönemi Kayıt Yenileme İşlemleri Başladı! 🗓️ Son Gün: 19 Ekim 2026 Pazartesi saat 22.00 🔗 https://t.co/3xDjJjTXZW Detaylı bilgi için: https://t.co/blr3ES7Q83 https://t.co/YBJwxpVnKi— Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (@AOFAnadolum) October 5, 2026