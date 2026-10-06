AÖF kayıt yenileme nereden yapılır, son tarih ne zaman? AÖF kayıt yenileme devam ediyor!

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Ders seçimini tamamlayan öğrencilerin, sistem tarafından oluşturulan dönem ücretini yatırması gerekiyor. Ödeme işlemi kredi veya banka kartıyla çevrim içi olarak yapılabildiği gibi Ziraat Bankası ATM'leri, mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden de gerçekleştirilebiliyor.

Geçmiş dönemden borcu bulunan öğrencilerin yalnızca eski borçlarını ödemesi kayıt yenileme için yeterli olmuyor. Yeni döneme ait ücretin de ayrıca yatırılması ve ödemenin ardından kayıt durumunun sistem üzerinden kontrol edilmesi gerekiyor.