EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı? Gözler ÖSYM duyurusunda!

Sınav sonucunu alan adaylar için şimdi puanlarını hangi kadroları seçebileceklerini görme zamanı geliyor. EKPSS tercihleri başladığında kamu kurumlarının açacağı kontenjanlar ve adaylarda aranan şartlar da ortaya çıkacak. EKPSS tercihleri öncesinde gözler, ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuz ile takvime çevrildi.