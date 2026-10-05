EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı? Gözler ÖSYM duyurusunda!

Sınav sonucunu alan adaylar için şimdi puanlarını hangi kadroları seçebileceklerini görme zamanı geliyor. EKPSS tercihleri başladığında kamu kurumlarının açacağı kontenjanlar ve adaylarda aranan şartlar da ortaya çıkacak. EKPSS tercihleri öncesinde gözler, ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuz ile takvime çevrildi.
19 Nisan'da sınavda ter döken adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından bu kez kamu kadroları için açılacak tercih dönemini bekliyor. Yeni EKPSS tercih tarihleri ÖSYM tarafından ilan edilmedi.
2026 EKPSS sonuçları 12 Mayıs'ta adayların erişimine açılmıştı. Bundan sonraki aşamada ÖSYM'nin yerleştirme takvimini duyurması ve tercih kılavuzunu yayımlaması bekleniyor.
Yeni sınav sonuçlarıyla yapılacak yerleştirmelere ilişkin tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Kılavuz erişime açıldığında hangi kamu kurumunun kaç personel alacağı, kadroların eğitim düzeyi, aranacak nitelikler ve adayların kullanacağı tercih kodları aynı dokümanda görülebilecek.
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ve engelli memur alımlarını düzenleyen yönetmeliğe göre yerleştirme bilgileri tercih kılavuzunda bulunuyor.
8-19 Ocak 2026 tarihleri arasında alınan tercihler, 19 Nisan'da yapılan yeni sınavdan önce gerçekleşti. Ocak yerleştirmelerinde geçerliliği bulunan EKPSS sonuçları ve kura yöntemi kullanıldı. Adaylar işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle gerçekleştirdi.
Şimdi beklenen duyuru ise 2026 EKPSS puanını alan adayların önündeki yeni yerleştirme dönemine ilişkin olacak.
Geçmiş yerleştirme dönemlerinde tercihler elektronik ortamda ÖSYM AİS üzerinden alındı. Adaylar sisteme T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak kılavuzdaki kadrolar arasından seçimlerini yaptı. Yeni dönem için işlem yöntemi, tarih aralığı ve varsa tercih sayısına ilişkin ayrıntılar yayımlanacak kılavuzla kesinleşecek.
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