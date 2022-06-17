Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav takvimine göre; AÖF yaz okulu sınav tarihi ve kayıt işlemleri netlik kazandı. Söz konusu sınava katılacak binlerce kişi "AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor? 2022 AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar, kayıtlar nasıl yapılır, sınav tarihi ne?" sorularına yanıt aramaya başladı. AÖF yaz okulu sınavı Ağustos ayında düzenlenecek olup kayıt işlemleri ise Haziran ayının son haftası başlayacak ve 1 Temmuz'da sona erecek.