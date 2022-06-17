Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav takvimine göre; AÖF yaz okulu sınav tarihi ve kayıt işlemleri netlik kazandı. Söz konusu sınava katılacak binlerce kişi "AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor? 2022 AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar, kayıtlar nasıl yapılır, sınav tarihi ne?" sorularına yanıt aramaya başladı. AÖF yaz okulu sınavı Ağustos ayında düzenlenecek olup kayıt işlemleri ise Haziran ayının son haftası başlayacak ve 1 Temmuz'da sona erecek.
AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHİ 2022 NE ZAMAN?
AÖF Yaz okulu sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.
2021-2022 Öğreti̇m Yılı yaz okulu kayıtları ne zaman gerçekleşecektir?
2021-2022 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtları 27 Haziran- 01 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
2021-2022 Öğreti̇m Yılı Yaz Okulu sınavına kimler girebilir?
Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir.
2021-2022 Öğreti̇m Yılı Yaz Okulu Sınav Merkez Tercih tarihleri ne zamandır?
Yaz okulu sınav merkez tercih değişikliği 02-03-04 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
2021-2022 Öğreti̇m Yılı Yaz Okulu sınavı tek oturum mu olacaktır?
Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür.
2021-2022 Öğreti̇m Yılı Yaz Okulu sınavında kaç soru sorulacaktır?
Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecektir. Geçme notu 35'tir. 4 yanlış bir doğru uygulaması devam etmektedir.
Uygulama derslerinde Yaz Okulu sınavı hakkı var mıdır?
Uygulama dersleri için öğrencinin muafiyet ve yaz okulu sınav hakkı yoktur.