AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, giriş belgeleri yayımlandı mı? MEB AÖL 1. dönem sınavları için yeni takvim!

Açık Öğretim Lisesinde ilk dönem için ders seçimlerini tamamlayan öğrencilerin önünde şimdi sınav süreci var. Bu yıl da e-Sınav ve yüz yüze yazılı sınavlar farklı tarihlerde yapılacak. MEB'in açıkladığı takvimde öğrencilerin hangi gün sınava gireceği ve giriş belgelerini ne zaman alabileceği de belirtildi.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılında Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin katılacağı ilk dönem sınavlarının tarihlerini duyurdu. AÖL 1. dönem yazılı sınavları 20 Aralık Pazar günü yapılacak. Okullarda basılı evrakla gerçekleştirilecek sınavlar iki oturum halinde düzenlenecek.
Sınav saatleri ise şöyle:
Öğrencilerin hangi oturuma katılacağı ve sınava gireceği okul bilgileri, giriş belgelerinde yer alacak.
Aralık ayındaki yazılı sınavlara katılacak öğrenciler için sınav yeri bilgileri önceden erişime açılacak. AÖL 1. dönem yazılı sınav giriş belgeleri 15 Aralık Salı gününden itibaren yayımlanacak. Öğrenciler belgelerini Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.
Açık Öğretim Lisesinde bazı öğrenciler, dönem sınavlarına okullardaki yazılı oturumlar yerine bilgisayar üzerinden katılacak. Bu öğrencilerin sınavları, MEB tarafından belirlenen e-Sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.
2026-2027 AÖL 1. dönem e-Sınavları, 28 Kasım ile 18 Ocak 2027 tarihleri arasında yapılacak. Her öğrencinin sınav tarihi, saati ve merkezi aldığı randevuya göre belirlenecek.
e-Sınav kapsamına giren öğrencilerin sınava katılabilmeleri için öncelikle randevu işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Bakanlık, öğrencilerin sınav merkezi ve oturum seçimi yapabileceği tarih aralığını da açıkladı.
AÖL e-Sınav randevuları 2-16 Kasım tarihleri arasında alınacak. Randevu işlemleri için öğrencilerin aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresindeki öğrenci ekranına giriş yapması gerekiyor. Sisteme öğrenci veya T.C. kimlik numarası ve şifreyle ya da e-Devlet bilgileriyle erişilebilecek.
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İlk dönem sınavlarına katılmak isteyen öğrenciler için kayıt işlemleri de devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, daha önce sona ermesi beklenen yeni kayıt ve kayıt yenileme süresini uzattığını duyurdu.
2026-2027 AÖL 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 23 Ekim Cuma günü mesai bitiminde sona erecek. Kayıt işlemlerini henüz tamamlamayan öğrencilerin bu tarihe kadar gerekli adımları yerine getirmesi gerekiyor.