AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, giriş belgeleri yayımlandı mı? MEB AÖL 1. dönem sınavları için yeni takvim!

Açık Öğretim Lisesinde ilk dönem için ders seçimlerini tamamlayan öğrencilerin önünde şimdi sınav süreci var. Bu yıl da e-Sınav ve yüz yüze yazılı sınavlar farklı tarihlerde yapılacak. MEB'in açıkladığı takvimde öğrencilerin hangi gün sınava gireceği ve giriş belgelerini ne zaman alabileceği de belirtildi.