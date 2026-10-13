AÖL kayıtları için süre uzatıldı! AÖL kayıtları ne zaman sona erecek, nereden ve nasıl yapılır?

AÖL KAYITLARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme takviminde değişikliğe gitti. Daha önce 12 Ekim'de tamamlanması beklenen işlemler için öğrencilere ek süre verildi.

Bakanlığın 12 Ekim'de yayımladığı duyuruya göre AÖL kayıtları 23 Ekim 2026 Cuma günü mesai bitiminde sona erecek. Böylece ilk kayıt dönemini kaçıranlar ve öğrencilik durumunu henüz yenilemeyenler, belirtilen tarihe kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

MEB KAYIT DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!