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Giriş Tarihi: 13.10.2026 15:45

AÖL kayıtları için süre uzatıldı! AÖL kayıtları ne zaman sona erecek, nereden ve nasıl yapılır?

Açık Öğretim Lisesi'nde 1. dönem kayıt süresini kaçıran öğrenciler için MEB'den yeni karar geldi. Başvuru takviminin uzatılmasıyla birlikte AÖL kayıtları ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlamak isteyenlere ek süre tanındı. Peki, AÖL kayıtları ne zaman sona erecek, nereden ve nasıl yapılır? İşte, MEB takvimi...

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AÖL kayıtları için süre uzatıldı! AÖL kayıtları ne zaman sona erecek, nereden ve nasıl yapılır?
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2026-2027 eğitim öğretim yılının AÖL ilk dönem kayıtları 11 Eylül'de başladı. İlk takvime göre 12 Ekim'de sona ermesi beklenen yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için MEB yeni bir duyuru yayımladı. Böylece kayıtlarını henüz tamamlayamayan öğrencilere ek süre tanındı.

AÖL KAYITLARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme takviminde değişikliğe gitti. Daha önce 12 Ekim'de tamamlanması beklenen işlemler için öğrencilere ek süre verildi.

Bakanlığın 12 Ekim'de yayımladığı duyuruya göre AÖL kayıtları 23 Ekim 2026 Cuma günü mesai bitiminde sona erecek. Böylece ilk kayıt dönemini kaçıranlar ve öğrencilik durumunu henüz yenilemeyenler, belirtilen tarihe kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

MEB KAYIT DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!

AÖL KAYITLARI NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Açık liseye ilk kez kayıt yaptıracak öğrenciler, gerekli belgeleriyle birlikte halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurabilir. Örgün eğitimden açık liseye geçmek isteyenlerin ise MEB'in belirlediği geçiş şartlarını karşılaması gerekiyor.

Halihazırda Açık Öğretim Lisesinde kaydı bulunan öğrenciler için farklı bir yol izleniyor. Öğrencilik durumu aktif, kayıt yenilememiş veya beklemeli olanlar, aolweb.meb.gov.tr adresindeki öğrenci giriş ekranını kullanarak kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirebilecek.

KAYIT YENİLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

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AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, NASIL ÖDENİR?

2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem için AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme ücreti 750 TL olarak belirlendi. Kayıt süresinin uzatılmasıyla birlikte ödeme için tanınan süre de değişti.

Öğrenciler ücretlerini 23 Ekim 2026 saat 23.59'a kadar şu kanallardan yatırabilecek:

  • odeme.meb.gov.tr adresi üzerinden banka veya kredi kartıyla,
  • Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'ın ATM'lerinden,
  • Belirtilen bankaların mobil ve internet bankacılığı hizmetlerinden.

AÇIK LİSEYE KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?

Örgün liselerden açık öğretime geçişlerde belirli koşullar aranıyor. MEB'in güncel açıklamasına göre örgün ortaöğretimde okuma hakkını kaybedenler, belirlenen şartlarda sınıf tekrarına kalanlar ve 9. sınıfta özürsüz devamsızlık hakkını dolduranlar doğrudan halk eğitimi merkezlerine başvurabilecek.

Diğer geçiş gerekçelerine sahip öğrencilerin ise durumlarını belgelendirerek il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerindeki öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarından ön onay alması gerekiyor

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AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kayıt işlemlerini tamamlayan açık lise öğrencilerini ders seçimi ve sınav hazırlıkları bekliyor. MEB'in duyurduğu takvime göre 1. dönem yazılı sınavı 20 Aralık 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Elektronik sınavlar ise 28 Kasım 2026-18 Ocak 2027 tarihleri arasında uygulanacak. e-Sınava katılacak öğrenciler için randevu dönemi 2-16 Kasım olarak açıklandı.

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AÖL kayıtları için süre uzatıldı! AÖL kayıtları ne zaman sona erecek, nereden ve nasıl yapılır?
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