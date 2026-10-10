MEB ara tatil takvimi açıklandı! İlk ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Okullarda ilk yazılı sınavların ardından kasım tatiliyle birlikte öğrenciler ders yoğunluğuna kısa bir ara veriyor. Tatilin ardından okullarda ders zili yeniden çalacak ve eğitim kaldığı yerden devam edecek. Okulların kapanacağı ve yeniden açılacağı tarihleri ise MEB, 2026-2027 eğitim öğretim takvimiyle duyurdu.
Millî Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre kasım ara tatili, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, 13 Kasım Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla kısa bir tatil dönemine girecek.
Eylül ayında açılan okullarda birinci dönemin ilk bölümü böylece tamamlanıyor. Öğrenciler, kasım taitilinin ardından yeniden sınıflarda derslere girecek.
Kasım tatilinin sona ermesiyle birlikte 23 Kasım 2026 Pazartesi günü okullarda dersler yeniden başlıyor. Öğrenciler, birinci dönemin kalan günlerinde eğitimlerine devam edecek. Ardından ocak ayında karneler dağıtılacak ve iki haftalık yarıyıl tatiline çıkılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, ara tatillerin yanı sıra sömestir ve yaz tatili tarihlerini de açıkladı. Buna göre eğitim öğretim yılının kalan takvimi şöyle: