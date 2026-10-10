MEB ara tatil takvimi açıklandı! İlk ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Okullarda ilk yazılı sınavların ardından kasım tatiliyle birlikte öğrenciler ders yoğunluğuna kısa bir ara veriyor. Tatilin ardından okullarda ders zili yeniden çalacak ve eğitim kaldığı yerden devam edecek. Okulların kapanacağı ve yeniden açılacağı tarihleri ise MEB, 2026-2027 eğitim öğretim takvimiyle duyurdu.