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Giriş Tarihi: 10.10.2026 16:15

MEB ara tatil takvimi açıklandı! İlk ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Eylül ayında başlayan eğitim öğretim döneminde öğrencileri kasım ayında kısa bir tatil bekliyor. Derslere verilecek mola öğrencileri sevindirirken tatilin süresi de ailelerin gündemine geldi. Peki, ilk ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte, MEB'in 2026-2027 eğitim takviminde yer alan tarihler ve okulların açılacağı gün...

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MEB ara tatil takvimi açıklandı! İlk ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?
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Okullarda ilk yazılı sınavların ardından kasım tatiliyle birlikte öğrenciler ders yoğunluğuna kısa bir ara veriyor. Tatilin ardından okullarda ders zili yeniden çalacak ve eğitim kaldığı yerden devam edecek. Okulların kapanacağı ve yeniden açılacağı tarihleri ise MEB, 2026-2027 eğitim öğretim takvimiyle duyurdu.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Millî Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre kasım ara tatili, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, 13 Kasım Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla kısa bir tatil dönemine girecek.

Eylül ayında açılan okullarda birinci dönemin ilk bölümü böylece tamamlanıyor. Öğrenciler, kasım taitilinin ardından yeniden sınıflarda derslere girecek.

KASIM ARA TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

MEB'in takviminde ilk ara tatil, 16-20 Kasım tarihleri arasında beş iş gün boyunca öğrenciler ders başında olmayacak. Ancak tatilin öncesindeki ve sonrasındaki hafta sonları ile beraber öğrenciler toplam 9 gün okula gitmeyecek.

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ARA TATİL SONRASI OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kasım tatilinin sona ermesiyle birlikte 23 Kasım 2026 Pazartesi günü okullarda dersler yeniden başlıyor. Öğrenciler, birinci dönemin kalan günlerinde eğitimlerine devam edecek. Ardından ocak ayında karneler dağıtılacak ve iki haftalık yarıyıl tatiline çıkılacak.

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2026-2027 MEB TATİL TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı, ara tatillerin yanı sıra sömestir ve yaz tatili tarihlerini de açıkladı. Buna göre eğitim öğretim yılının kalan takvimi şöyle:

  • Birinci ara tatil: 16-20 Kasım 2026
  • Birinci dönemin bitişi: 22 Ocak 2027
  • Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027
  • İkinci dönemin başlangıcı: 8 Şubat 2027
  • İkinci ara tatil: 8-12 Mart 2027
  • Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027

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