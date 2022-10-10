Açık Öğretim Lisesi 2022-1 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 14 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. AÖL sınav tarihleri için ise Milli Eğitim Bakanlığı Aralık ayını işaret etti. Bu noktada; binlerce katılımcı "MEB Açık lise AÖL 1.dönem sınavları ne zaman yapılacak; online mı yüz yüze mi olacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte AÖL sınavları tarihleri 2022-2023.
AÖL KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?
Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı 2022-1 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme iş ve işlemleri takvimi devam ederken, AÖL 1. dönem ders seçimi de başladı.
Açık Öğretim Lisesi 2022-1 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 22 AĞUSTOS 2022 - 14 EKİM 2022 günü mesai bitiminde sona erecek.
AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
MEB'den yapılan açıklamaya göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık 2022'de uygulanacak.
Sınav e-Sınav olarak gerçekleşecek. Sınavların tam başlama tarihi henüz belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.
AÇIK LİSE KAYIT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Açık Öğretim Lisesi'ne ilk defa kayıt yaptırma işlemine İLK KAYIT ya da YENİ KAYIT denir. Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince yapılmaktadır.
Açık Öğretim Lisesi'ne kayıt yaptırmak isteyen öğrenci;
Halk Bankası, Ziraat Bankası, Vakıf Bankası'na ilk kayıt kılavuzda belirtildiği gibi ilk kayıt ücretlerini yatırdıktan veya ödeme.meb.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaralarını girerek kayıt ücretini ödedikten sonra kayıt için gerekli evrakları tamamlayarak, Halk Eğitimi Müdürlüklerinde kayıt işlemlerini yaptırabilirler.
KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
Öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrencilerimizden dönem sınavına katılmak isteyenler kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır.
Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. Bu dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir.
(50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)
Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden "MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü" hesabına 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)