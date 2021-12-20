Apartman dairesinde sülükle tedavi ölümün eşiğine getirdi





İddiaya göre doktor olduğunu söyleyen görevli hemoroidi jiletle kesti. Ebru B.'ye pis kanın akıtılması için hemoroidin jiletle kesilmesinin zorunlu bir durum olduğu söylendi. Doktor, kanamanın bir gün süreceğini söyleyerek seans ücretini aldı ve Ebru B.'yi taburcu etti.