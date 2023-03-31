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Giriş Tarihi: 31.3.2023 10:54 Son Güncelleme: 31.3.2023 10:54

Araba Neden Yağ Yakar? Araç Yağ Yakıyor Ne Yapmalıyım?

Motorlu araçların en temel ve en önemli bileşeni motordur. Zaman zaman motorda yağ yakma sorunu olabilir. Araba neden yağ yakar konusunda sizleri bu yazımızla aydınlatmak istiyoruz. Motor neden yağ yakar ya da bu durum nasıl önlenir gibi konuları sizler için inceledik. Araba yağ yakarsa ne olur sorusu da bu kapsamda araştırılır. Araç yağ yakıyor ne yapmalıyım konusunu sizler için araştırarak konuyu yazımızda derledik.

Araba Neden Yağ Yakar? Araç Yağ Yakıyor Ne Yapmalıyım?

Araba neden yağ yakar konusu her araç sahibinin merak ettiği bir husustur. Motor neden yağ yakar sorusu araştırılırken bu durum nasıl önlenir konusu da öğrenilmelidir. Arabanın yağ yakması halinde ciddi arızalar söz konusu olabilir. Bu durumla karşılaşmamak adına araç yağının periyodik olara kontrol edilmesi gerekir. Araba yağ yakarsa ne olur? Araç yağ yakıyor ne yapmalıyım sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Araba Neden Yağ Yakar?

Motorun sorunsuz şekilde çalışması için aktif bir yağlama sistemine ihtiyaç vardır. Araç çalıştığı andan itibaren yağlama başlar. Belli bir km sonra araba yağının değiştirilmesi gerekir. Arabaların teknik tarifnamesine uygun şekilde yağ kullanılmalıdır. Aracın benzinli ya da dizel olması da araba yağı seçiminde önemlidir.

Bir kısım arıza durumlarında motor yağ yakabilir. Motorun yağ yaktığı anlaşıldığında bu duruma direkt olarak müdahale edilmelidir. Aksi durumda çok ciddi maddi kaybın söz konusu olduğu arızalar meydana gelebilir. Genel anlamda aracın yağ yakma nedenleri aşağıda sıralanmıştır.

  • Piston halkalarının aşınması
  • Kalitesiz yağ kullanımı
  • Yağ basıncının artması
  • Contaların aşınması

Araba Yağ Yakarsa Ne Olur?

Arabanın yağ yakması ciddi bir sorundur. Arabanın yağ yaktığının anlaşılması için birkaç husus takip edilmelidir. Bu kapsamda öncelikle araç egzozundan çıkan dumana bakılmalıdır. Egzozdan çıkan dumanın rengi maviye çalıyorsa araç kesinlikle yağ yakıyordur. Aracın yağ yaktığının göstergelerinden biri de aracın sürekli şekilde yağ eksiltmesidir. Bu durum contalardaki kaçaklardan kaynaklı da olabilir.

Araba yağ yakıyorsa motor parçaları arasındaki sürtünme de fazla olacaktır. Bu nedenle arabanın yağ yaktığı tespit edildikten sonra derhal duruma müdahale edilmelidir. Yukarıda sayılan nedenler motor ustası tarafından kontrol edilerek gerekli tamirat yapılmalıdır. Aksi durumda çok daha büyük arızalar söz konusu olacaktır.

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