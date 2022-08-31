Araç içinde ceset

ERZURUM'DA Palandöken Kayak Merkezi bölgesinde hareket halindeki araca ateş açıldığı ve bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Araç içinde 25 yaşındaki Ferdi Gündoğdu'nun silahla öldürüldüğü tespit edildi. Jandarma olayla ilgisi olduğu değerlendirilen A.S., F.D., M.E.D., Ş.M., S.M. ve A.S.'yi gözaltına aldı. Sinop'un Ayancık ilçesinde ise ormanlık alanda bir erkek cesedi bulundu. Uzun süredir ormanda olduğu değerlendirilen cesedin kime ait olduğu otopsi işlemlerinin ardından belli olacak.