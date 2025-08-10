Aracına binerken uğradığı saldırıda hayatını kaybetti

Olay, 7 Ağustos Perşembe günü sabah saatlerinde Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracına binmek için evinden çıkan Muammer Öztürk, aracıyla hareket ettiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralanan Öztürk, ambulansla Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinden yaya olarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Muammer Öztürk'ün ise hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

CİNAYET KAMERADA

Cinayet anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, bir kişi elindeki silahı belinin arkasında gizleyerek Öztürk'ün olduğu araca yaklaşıyor. Ardından da silahla ateş ediyor. Saldırgan daha sonra geldiği yöne geri dönerek koşmaya başlıyor. Diğer yandan, Öztürk'ün 'güveni kötüye kullanma', 'dolandırıcılık', 'otodan hırsızlık', 'kasten yaralama' ve 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından poliste kaydı bulunduğu öğrenildi.