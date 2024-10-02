Aracında çakar sistem kurulu sürücü denetime takıldı

İstanbul Güngören ilçesinde 30.09.2024 tarihinde yapılan trafik denetimleri esnasında bir araçta çakar - siren tertibatı olduğu görülmesi üzerine araç durduruldu.

Durdurulan aracın yapılan kontrollerinde çakar tertibatı kullanmaya yönelik bir geçiş üstünlüğü veya tahsisi olmadığı belirlendi.

Sürücüye, mevzuatta belirtilen sesli ve ışıklı cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak veya kullanmak suçundan toplam 6 bin 439 TL para cezası kesildi. Ayrıca usulsüz olduğu anlaşılan çakar-siren tertibatı söktürüldü.