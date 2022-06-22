Araştırma Görevlisi Maaşları - Üniversitede Araştırma Görevlisi Ne Kadar Maaş Alır?

Araştırma görevlileri üniversite bünyesinde çalışan kişilerdir. Üniversitelerin farklı bölümlerinde görev yapan bu kişiler de devletten maaş alan personellerdir. Bu bakımdan araştırma görevlisi maaşları da diğer personellerin maaşlarında olduğu gibi zaman zaman güncellenmektedir. Yurt genelinde birçok araştırma görevlisi güncel maaşları araştırıyor. Üniversitede araştırma görevlisi ne kadar maaş alır sorularının tüm yanıtlarını yazımızda bulabilirsiniz.

Araştırma Görevlisi Maaşları

Ocak ayında devlet memurlarına %30,5 oranında zam yapıldı. Bu zamların bir kısmı toplu sözleşme zamları bir kısmı da enflasyon farkları ile ortaya çıkan zamlardır. Ocak ayı itibari ile her devlet memuru maaşını daha yüksek bir şekilde alabilme imkanı buldu. Araştırma görevlisi olarak çalışan kişilerin de bu zamlar kapsamında maaşlarına belirli oranlarda zam gerçekleştirildi.

Araştırma Görevlisi Maaşı 2022

Araştırma görevlileri üniversitelerde görev yapan kişilerdir. Bu kişilerin de devletten aldıkları aylık bir maaş tutarı vardır ve diğer memurlar gibi genel olarak yapılan zamlardan yararlanabilirler. Araştırma görevlilerinin aldıkları maaşlar yeni başlayan ve görevde uzun süre bulunan kişiler olmak üzere farklılık gösterebilir. Daha önce 8 bin 265 TL maaş alan bir araştırma görevlisi günümüzde 10 bin 785 TL maaş alıyor.

Üniversitede Araştırma Görevlisi Ne Kadar Maaş Alır?

Üniversitede araştırma görevlisi görevini devam ettiren birçok kişi için yeni zam oranları oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor. Üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışan kişilerin maaşlarına gelen zamlar itibari ile maaş tutarları 10 bin 785 TL'ye çıkarıldığı söylenebilir.