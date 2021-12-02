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Giriş Tarihi: 3.12.2021

Ardahan -17’yi gördü Kura Nehri buz tuttu

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Ardahan -17’yi gördü Kura Nehri buz tuttu
DOĞU Anadolu'da iki gün aralıksız yağan kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oluyor. Yağışlar nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yollarda yaşanan aksaklıklar nedeniyle 7/24 mesai yaptı. Erzurum'da iki gün süren yağış ile birlikte çalışmalar hız kazandı. Kent merkezinde Büyükşehir Belediyesi'ne ait ekipler, kar temizleme çalışmaları gerçekleştirirken şehirler arası yollarda ise temizleme çalışmaları yapıldı. Ağrı İl Özel İdaresi, kışın sert ve soğuk geçtiği kentte karla mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi ve kırsalda yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için "Karla Mücadele Eylem Planı" hazırladı. Ardahan'da ise Kura Nehri'nin üzeri tamamen buz tuttu. Ardahan'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 17 derece olarak ölçüldü. Çatılarda buz sarkıtları oluştu. Muş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 10 köy ve 21 mezra yolu, karla mücadele ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucu ulaşıma açıldı. Van-Bahçesaray karayolunda kar nedeniyle mahsur kalan 9 araçtaki vatandaşlar, belediye ekiplerince kurtarıldı.

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Ardahan -17’yi gördü Kura Nehri buz tuttu
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