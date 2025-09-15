Arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Fener Altı mevkiinde önceki akşam İsmail Gülbay ile Sebahattin Ağrıdağ balık tutmak için bölgedeki kayalıklara gitti. Dengesini kaybeden Sebahattin Ağrıdağ kayalıklardan denize düştü. Arkadaşını kurtarmak isteyen İsmail Gülbay da akıntıya kapılarak sürüklendi. İki kişinin denize düştüğünü gören vatandaşlar polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Ağrıdağ'ı kıyıya çıkardı. Ağrıdağ, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gülbay'ın ise cesedine ulaşıldı.