Arkadaşları Ezgi için adalet arıyor

Gaziantep'te lise son sınıf öğrencisi Ezgi Yiğit'in ölümüne, Şimal Toprak'ın da ağır yaralanmasına neden olan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü 17 yaşındaki Osman S., kızların scooter'la aracına çarptığını iddia ederek suçsuz olduğunu söyledi. Kendisinin Ezgi ve Şimal gibi 17 yaşında ve öğrenci olduğunu söyleyen Osman S. "Dershaneye yetişmeye çalışıyordum. Hava karanlıktı. Benim görüş mesafem iyiydi, yol aydınlıktı. 50- 60 kilometre hızla gidiyordum. Bir anda onlar tali yoldan ana yola önüme çıkıp bana çarptılar. Durup yaralılara yardım ettim, ambulansı da aradım" dedi. S., Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklanarak Gaziantep L Tipi Cezaevi'ne konuldu.Ablası Ezgi'nin kaza gün girdiği deneme sınavında birinci olduğunu açıkladı.Osman S.'nin ifadesine sert tepki gösteren kızların öğrenci arkadaşları "Nasıl oluyor da düşük hızla gidiyor ve arkadaşımızı hayattan koparacak kadar ağır yaralıyor. İfadesinde kızların kendisine çarptığını söylemiş. Böyle bir şey mümkün olabilir mi?" dedi.Ezgi'nin ailesini yalnız bırakmayan okul arkadaşları sosyal medyada "ezgicinadalet" etiketiyle başlattıkları kampanya ile arkadaşlarının ölümüne neden olan Osman S.'nin gerekli cezayı almasını istedi:Ben bugün ellerimle kız kardeşimi toprağa verip geldim. Buz gibi toprağın altına koyup geldim. Sarılarak tek bıraktım ben bugün onu. Tek bırakmak zorunda kaldım.Ne dua okunur, nasıl başsağlığı dilenir tam olarak bilemeyen çocuklardık biz. Annesi bugün o kadar sıkı tuttu ki elimi, sanki Ezgi'yi tutup bırakmamak ister gibiydi. İçimiz yandı!Hakkın yerde kalmayacak minik kardeşim.Dayının, amcanın, babanın parayla seni korumasına izin vermeyiz. Senin paraların arkadaşımı geri getirmeyecek.Suçu konuşma hakkı olmayan insanların üzerine atarak olaydan kurtulmaya çalışıyor. Ailesi nüfuzlu. Ezgi'yi yalnız bırakma. O kendisini savunamıyor ama biz savunabiliriz.Öte yandan Ezgi ile aynı scooter'da bulunan ve kazada ağır yaralanan arkadaşı Şimal Toprak'ın tedavisi ise Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor. Kazada çarpmanın etkisiyle vücudunda çok sayıda kırık oluşan genç kızın hastanenin yoğun bakım ünitesinde tutulduğu ve halen uyutulduğu öğrenildi.