Arkadaşları ile gittiği restoranda acı son: ‘Şakalaşırken oldu’ cinayetinde yürek burkan detaylar!

'SİLAHLA ÇEKTİĞİ VİDEOLAR PAYLAŞMIŞ'

Soruşturma sürerken, Halil İbrahim Meşe'nin annesi Gülfüz Bilgiç, konuştu. Acılı anne, olay günü oğluna ulaşamadığını, 1 gün sonra arkadaşının araması ile haber aldıklarını ve hastaneye gittiklerini anlattı. Bilgiç, "Oğlumu çocukluk arkadaşı arıyor ve restoranlarına davet ediyor. Oğlum da iş çıkışı, 2 arkadaşı ile beraber bu restorana gidiyor. O gece yemek yiyip eğleniyorlar. Arkadaşlarından biri gidiyor. Oğlum ile mekan sahibinin oğlu ve diğer arkadaşı restoranın ofis bölümüne geçiyor. Bu sırada arkadaşı, silah çıkarıp, 'Vurayım mı sizi' demiş. Hatta sanal medyada göbeğinde silahla çektiği videolar paylaşmış. O videolar da elimizde. Çocuklar, 'Silahla şaka olmaz' demişler. Bu sırada mermi, benim oğlumun kafasında patlamış" diye konuştu.