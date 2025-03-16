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Giriş Tarihi: 16.3.2025 06:08

Arnavutköy'de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Arnavutköy'de cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

DHA
Arnavutköy’de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, saat 16.45 sıralarında Tayakadın - Çatalca yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Havalimanı'ndan Çatalca istikametine seyir halinde olan Ali Temizel'in kullandığı 34 BG 3503 plakalı otomobil, Boyalık Kavşağı'nda 34 HPY 576 plakalı cip ile çarpıştı. Kazada, cipte bulunan H.M., D.M. ve M.N.M. hafif yaralanarak Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Otomobil sürücüsü 67 yaşındaki Ali Temizel ise ağır yaralanarak Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Temizel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aynı araçtaki K.T. de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Arnavutköy'de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
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