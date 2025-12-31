SON DAKİKA | Artvin’de çığ meydana geldi! Vali Turan Ergün: 3 çoban çığ altında

Bölgede hava şartlarının kötü olduğunu ifade eden Ergün, AFAD ve diğer ilgili kurumların ekiplerinin bölgeye ulaşmaya çalıştığını vurguladı.

ARDANUÇ BELEDİYE BAŞKANI A HABER'E KONUŞTU

Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Çığ altında 3 çobanın kalmış olabileceği şeklinde bir ihbar var." dedi.