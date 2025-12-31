Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Artvin'de çığ meydana geldi! Vali Turan Ergün: 3 çoban çığ altında
SON DAKİKA | Artvin'de çığ meydana geldi! Vali Turan Ergün: 3 çoban çığ altında

Son dakika haberleri: Artvin'in Ardanuç ilçesi Zekeriya köyüne bağlı Aksu Yaylası'nda sabah saatlerinde çığ meydana geldi. Artvin Valisi Turan Ergün, 6 çobandan 3'ünün çığ altında olduğunu belirterek AFAD ve diğer ilgili birimlerin bölgeye yönlendirildiğini ifade etti.

Son dakika haberleri: Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde çığ meydana geldi.

EKİPLER BÖLGEYE YÖNLENDİRİLDİ

Vali Turan Ergün, Zekeriya köyünde çığ meydana geldiğine yönelik ihbar aldıklarını belirterek, "Çığ altında çobanların kalmış olabileceği şeklinde bir ihbar var. Oraya ulaşmaya çalışıyor arkadaşlarımız." dedi.

Bölgede hava şartlarının kötü olduğunu ifade eden Ergün, AFAD ve diğer ilgili kurumların ekiplerinin bölgeye ulaşmaya çalıştığını vurguladı.

ARDANUÇ BELEDİYE BAŞKANI A HABER'E KONUŞTU

Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Çığ altında 3 çobanın kalmış olabileceği şeklinde bir ihbar var." dedi.

3 ÇOBAN ÇIĞ ALTINDA

Vali Ergün, katıldığı bir canlı yayında, "212'ye bir ihbardır bu. Yaklaşık 1 buçuk saat kadar önce. Burada bir çığ ihbarında bulunuldu. 3 çobanın çığ altında aldığı bilgisi alındı. Arkadaşlarımızı oraya yönlendirdik.

Ulaşmak için yoldayız. Yerini tespit edemedik daha" İnşallah vatandaşlarımıza sağ salim ulaşırız. " ifadelerini kullandı.

