Asgari ücret zam oranı ile ilgili peş peşe açıklama geldi: Gözler Aralık’ta! 2023 Ocak ayı Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret zammıyla ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip edilmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den konuyla ilgili peş peşe açıklamalar geldi. Vatandaşın alım gücünü azaltmayacak ve herkesi tatmin edecek zam oranının belirlenmesi için Aralık ayında Asgari ücret tespit komisyonu toplantıları gerçekleşecek. Peki, 2023 Ocak ayı Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte o açıklamalar...
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "ZAM" AÇIKLAMASI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen "AK Parti Kadın Kolları Kuruluştan Bugüne MKYK ve İl Başkanları ile Toplantı" programında hitap etti.
Erdoğan asgari zammıyla ilgili şu ifadeleri kullandı;
"Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık, atmayı da sürdüreceğiz. Asgari ücret, memur ve emekli maaşına kadar tüm kısımların gelirlerini ciddi şekilde yılbaşından itibaren tekrar yükselterek enflasyonun refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara'da HAK-İş Konfederasyonu'nu ziyaret etti.
Bakan Bilgin ziyaret sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
ASGARİ ÜCRETTE ARTIŞ NE OLACAK?
Bilgin, "Asgari ücrette artış ne olacak?" sorusuna da "Aralık ayında çıkan tabloya göre bir değerlendirme yapacağız" yanıtını verdi.
Asgari Ücrete 2022 yılında iki kez zam yapıldı. Ocak ayında yapılan % 50'lik zammın ardından1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi.
Böylece, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapıldı. 2022 yılı içerisinde asgari ücrete yapılan zam oranı yapılan son zammın ardından % 80 artış sağlanmış oldu.
AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ NUMAN KURTULMUŞ'TAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!
Asgari ücret konusunda açıklamalarda bulunan Numan Kurtulmuş, "Bu yılın sonu, önümüzdeki yılın başında bütün bu fiyat artışları göz önünde bulundurularak vatandaşımızın alım gücünü azaltmayacak ve herkesi tatmin edecek, herkesin 'Bu doğru oldu' diyeceği bir sonuç için çalışmalar yapılacak. Herkesi tatmin edecek önemli bir asgari ücret açıklamasının olacağını söyleyebilirim." diye konuştu.
"Asgari ücrete yapılacak zam yine memur zammıyla benzer orantıda mı olur?" sorusuna karşılık ise Kurtulmuş, "Geçen sene öyle oldu, bu sene de doğru olan budur. Böyle bir yükseliş her iki tarafta da olur" dedi.