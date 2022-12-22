Asgari ücret zammı açıklaması az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Milyonların kilitlendiği açıklamaya göre; maaşlara Ocak 2022'ye göre yüzde 100, Temmuz 2022'ye göre ise yüzde 54,66 artış yapıldığı müjdelendi. Bu açıklamanın ardından milyonlar "2023 Asgari Ücret maaş zammı net, brüt ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?" sorularıyla detayları merak ediyor. Her sene olduğu gibi bu yıl da önümüzdeki yılın zam oranını belirlemek üzere çalışan ve işveren temsilcileri, bakanlık nezaretinde bir araya gelmişlerdi. Peki, yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu? İşte yeni zam oranı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması…
ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA AÇIKLANDI!
Asgari ücret 2023 için düğüm Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasıyla çözüldü. Uzunca bir süredir merakla beklenen açıklamanın gelmesiyle önümüzdeki yıl, çalışana verilecek taban rakam netlik kazandı. Bu zamla beraber brüt ücret yıllık ortalama yüzde 74,43 oranında artış göstermiş oldu.
BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN CANLI YAYINDA ASGARİ ÜCRETİ AÇIKLADI
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Çalışan ve işveren tarafları maalesef ortak bir rakamda anlaşamadılar. Biz tüm tarafların teklifleri ve kararlarını saygı ile karşılıyoruz. İki taraf da kendi çıkarları doğrultusunda bir tutum ortaya koyacaktır. Bizim için en önemlisi ülkemiz için en doğru, en sürdürülebilir rakamın ortaya çıkmasıdır. Meseleyi bu açıdan ele alarak taraflar arasında makul bir noktada uzlaşılabilmesi için samimi bir çalışma yürüttük. Türk-İş'in de aramızda olmasını isterdik. Taraflardan biri katılmadığı için asgari ücreti ortada bırakamazdık. Taraflar uzlaşmaya varamadığı için daha önce de birçok asgari ücret müzakeresi vardır. Açıklayacağımız asgari ücret rakamı, ülkemizin ekonomik ve sosyal görüntüsü ile de uyumludur.
Geçtiğimiz haftalarda kamu görevlilerinin, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi kadar pek çok konuyu çözüme kavuşturduk.
Memur ve emekli maaşlarında yapılacak zam oranlarını da bu şekilde tespit edeceğiz. Akrebin kıskacında yoğryulan, gelişen Türkiye'nin imkanlarını her bir insanımıza vermeyi sürdüreceğiz. Ülkemizde 2002 yılında 184 TL olan asgari ücret bizim dönemimizde 30 kat, reel olarak yüzde 142 oranında artmıştır.
Asgari ücrete yüzde 50 oranında zam yaparak 4253 TL yapmıştık. Bununla kalmadık, asgari ücretten alınan vergileri kaldırmıştık. Yıl içinde enflasyonda yaşanan yüksek artış bizi yeni bir düzenleme ile asgari ücreti 5500 liraya çıkarmaya yöneltmişti.Bunları yaparken unutmayalım, bu devletin küfesi var.
Asgari ücrette ortalama yüzde 85, kümülatif olarak yüzde 95 artış sağladık. Ülkemizi faiz, kur ve enflasyon cenderesinden çıkarmaya başladığımız şu dönemde hakları gözeten bir yönetim sergiliyoruz.
Biz çok hassasız, 85 milyon nüfusu olan bir ülkemiz, bu yıl 1 milyon daha artış sözkonusu. Yıl sonunda nüfusun 86 milyonu bulması mümkün. Tüm bunları düşünmemiz mümkün. Enflasyon oranlarının hızla düşüşüne bu ayla birlikte şahitlik edeceğiz. Yıl ortasında yüzde 30'lu, yıl sonunda yüzde 20'lere düşürmeyi hedefliyoruz.
YENİ ASGARİ ÜCRET 8.500 TL OLDU
Asgari ücretle ilgili adımlarımızı da milletimizi düşünerek atıyoruz. Asgari ücret rakamını paylaşmak istiyorum. Değerli bakanıma, TİSK Başkanı'mıza şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Net asgari ücret 8500 TL.
ASGARİ ÜCRETTE ÇİFTE REKOR!
Asgari ücret yüzde 54 oranında artarak hem yarım asrın rekorunu hem de dolar bazlı rekorunu kırdı...
ASGARİ ÜCRET DOLAR BAZINDA KIRDI
Son yılların rakamları incelendiğinde asgari ücret dolar bazında en yüksek seviyesine 2016 yılı Ocak ayında ulaştı. Bu dönemde net asgari ücretin dolar karşılığı 442 ABD Doları'ydı.
442 dolar güncel kur üzerinden hesaplandığında (1 Dolar=18,67 TL) 8.252 TL ediyor. Yani asgari ücret 2023 bu rakamın üzerinde belirlenirse dolar bazında rekor kıracaktı.
Asgari ücret 8.280 TL'nin üzerinde 8500 TL olarak belirlenirken burada hem dolar bazında hem de geçen yıl yapılan yarım asrın en büyük artışı olan yüzde 50,5'yi aştı.
ASGARİ ÜCRET 2023 İÇİN DÜĞÜMÜ BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÇÖZDÜ
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı gerçekleşti. İşveren tarafı TİSK 7 bin TL'den kapıyı açarken, işçi tarafıda toplantı sonrası yaptığı açıklamayla '9 bin TL' olarak resmi teklifini duyurdu. İşçi ve işveren anlaşamayınca asgari ücret zammı 3 toplantı sonrası çözülemedi. İşveren tarafını temsilen TİSK'ten herhangi bir açıklama gelmezken, işçi tarafını temsilen TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "Bizm resmi teklifimiz 9 bin TL'dir. Verirlerse masaya oturur, görüşür imzalarız, vermezlerse bu masada olmayız" ifadelerini kullandı.
KÜLLİYE'DE SON ASGARİ ÜCRET ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİ
Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında son görüşme gerçekleşti. 2023 yılında uygulanacak asgari ücret zammı ile ilgili, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i kabul etti. Görüşmenin ana gündem maddesi asgari ücret hesapları oldu.
Erdoğan ve Bilgin rakamları masaya yatırarak gelen talepleri değerlendirdi ve son hesapları yaptı.
BAKAN BİLGİN'DEN HEYECANLANDIRAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI VİDEOSU
7-14-20 Aralık Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarından sonuç çıkmayınca Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e talimatı verdi. Bu talimat sonrası Bakan Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu üyeleriyle görüştü. Bilgin, görüşme sonrası dün akşam saatlerinde heyecanlandıran videolu bir asgari ücret paylaşımı yaptı. 'Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla çalışanların yanında' vurgusu yapılan videoya ilişkin Bakan Bilgin, "Siz üretin, biz enflasyonla mücadele ederiz. Sıradaki Dosya: Asgari Ücrete Azami Fedakârlık!" notunu düştü.
ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR OLDU?
Asgari ücret önce Ocak 2022'de yüzde 50,5 artışla 2.825,90 TL'den 4.253,40 TL oldu. Bu zam oranı yarım asrın en büyük artışı olurken, küresel enflasyonun çalışanların alım gücünü tahrip etmesi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla asgari ücrete Temmuz zammı yapıldı. Asgari ücret Temmuz ayında yaklaşık yüz 30 artışla net 5.500,35 TL oldu.
Temmuz sonrası asgari ücret brüt 6.471 TL olarak uygulandı. Bu dönemde asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için 7.603,43 TL oldu. Bunun 6.471 lirasını brüt asgari ücret, 1.003,1 TL'sini sosyal güvenlik primi, 129,42 TL'sini işveren işsizlik sigorta primi oluşturdu.
ASGARİ ÜCRET 2022 ZAMMI TOPLAMDA YÜZDE 94,6 OLDU
Ocak ve Temmuz 2022 döneminde yapılan artışlar hesaplandığında asgari ücret üzerindeki toplam zam oranı yüzde 94,6 olarak enflasyonun üzerinde kayıtlara geçti.
GELİR VE DAMGA VERGİSİ KALDIRILDI
Asgari ücret üzerinden gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Ayrıca bütün çalışanlarının maaşlarının asgari ücret kadar ki kısmından da bu vergiler kaldırıldı. Böylece işçinin yanında işverenin de elini rahatlatan büyük bir gelişme yaşandı.
BÜTÜN ÇALIŞANLARIN MAAŞLARINDAKİ VERGİ DIŞI TUTAR YÜKSELECEK
Türkiye'de çalışanların yüzde 38'ini asgari ücretliler oluşturuyor. Asgari ücret artışları tüm çalışanların gelirlerini dolaylı yoldan da etkiliyor.
Asgari ücretin artmasıyla birlikte, bütün çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı da artacak. Daha açık ifadeyle maaşını asgari ücretten yüksek alanların da hem maaşları yükselecek hem de brüt maaşları üzerindeki vergi dışı kalan tutarın artmasıyla kazanç artacak.
ASGARİ ÜCRET 2023 İLE ÖDEMELER ARTACAK
2023 yılında sosyal güvenlik, çalışma yaşamındaki birçok parametre yeni asgari ücrete göre belirlenecek.
Yeni asgari ücret ile beraber;
yeniden hesaplanacak.