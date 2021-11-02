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Giriş Tarihi: 2.11.2021 19:53 Son Güncelleme: 2.11.2021 19:54

Askeri araç kaza yaptı

Mehmet AVŞAR
Askeri araç kaza yaptı

Erzurum-Oltu-Ardahan yolunda asker taşıyan askeri araç şarampole yuvarlandı. Kazada bir asker ağır yaralandı.

Doğu Anadolu Bölgesinde yaşanan sağanak yağışlar nedeniyle kayganlaşan zemin sürücülere zor anlar yaşattı. Asker taşıyan bir araç ise Erzurum-Oltu-Ardahan karayolunda kontrolden çıktı. Oltu yakınlarında kontrolden çıkan askeri araç, şarampole yuvarlandı. Yaşanan kazada edinilen ilk bilgiye göre bir asker ağır yaralanırken diğer askerler ise hafif yaralı olarak kazadan kurtuldu. Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Karayolu kısa süreliğine kontrollü olarak trafiğe kapatıldı.

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Askeri araç kaza yaptı
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