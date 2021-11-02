Askeri araç kaza yaptı

Doğu Anadolu Bölgesinde yaşanan sağanak yağışlar nedeniyle kayganlaşan zemin sürücülere zor anlar yaşattı. Asker taşıyan bir araç ise Erzurum-Oltu-Ardahan karayolunda kontrolden çıktı. Oltu yakınlarında kontrolden çıkan askeri araç, şarampole yuvarlandı. Yaşanan kazada edinilen ilk bilgiye göre bir asker ağır yaralanırken diğer askerler ise hafif yaralı olarak kazadan kurtuldu. Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Karayolu kısa süreliğine kontrollü olarak trafiğe kapatıldı.