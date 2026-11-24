İstanbul'da ormanlık alanda görüldükten sonra aranmaya başlanan aslan, kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. Aslanın kime ait olduğu ve hangi koşullarda beslendiği henüz ortaya çıkarılamazken, hayvanın yurt dışından kaçak yollarla getirildiği iddiaları da gündeme geldi. İstanbul'da ilk kez böyle bir olay yaşanmıyor. 2020 yılında İranlı bir mankenin evinde yavru aslan ve piton ele geçirilmiş, hayvanlara el konulmuştu. Özellikle bazı suç örgütü üyelerinin de özel mülklerinde aslan beslediğine ilişkin iddialar gündeme gelmişti. Ancak bu kez yetişkin bir aslanın ormanlık alanda görülmesi, tehlikenin boyutunu yeniden tartışmaya açtı.