İstanbul'da ormanlık alanda görüldükten sonra aranmaya başlanan aslan, kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. Aslanın kime ait olduğu ve hangi koşullarda beslendiği henüz ortaya çıkarılamazken, hayvanın yurt dışından kaçak yollarla getirildiği iddiaları da gündeme geldi. İstanbul'da ilk kez böyle bir olay yaşanmıyor. 2020 yılında İranlı bir mankenin evinde yavru aslan ve piton ele geçirilmiş, hayvanlara el konulmuştu. Özellikle bazı suç örgütü üyelerinin de özel mülklerinde aslan beslediğine ilişkin iddialar gündeme gelmişti. Ancak bu kez yetişkin bir aslanın ormanlık alanda görülmesi, tehlikenin boyutunu yeniden tartışmaya açtı.
EVDE ASLAN BESLEMEK YASAL MI?
Türkiye'de aslan, yırtıcı ve tehlikeli yabani hayvanlar arasında yer alıyor. Mevzuat kapsamında bu hayvanların bireysel olarak evde veya özel mülklerde beslenmesine izin verilmiyor. Yaban hayatı uzmanı veteriner Ahmet Emre Kütükçü, aslan gibi yırtıcı hayvanların ancak gerekli koşulları sağlayan hayvanat bahçelerinde barındırılabileceğini belirtti.
Kütükçü, "Aslan gibi yırtıcı bir hayvanın yasal mevzuatlar çerçevesinde bakılabileceği ortam ancak bir hayvanat bahçesi olabilir. Bunun için hayvanat bahçesi statüsü olması şart. Şahıslar özel olarak kendi mülklerinde, özel alanlarında bu tür bir hayvanı barındıramazlar, yasal olarak bakamazlar. Yani yasal olarak bunu sağlayamazsınız, izin alamazsınız" dedi.
ASLAN BESLEMEK İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKİYOR?
ATV'nin haberine göre yırtıcı hayvanların yasal olarak barındırılabilmesi için kurumsal bir altyapının bulunması gerekiyor. Güvenlik standartlarına uygun kafesler, hayvanın hareket edebileceği yeterli alan, veteriner hekim desteği ve eğitimli personel bu koşulların başında geliyor. Hayvanın temin edilmesinden taşınmasına ve barındırılmasına kadar tüm aşamaların resmi belgelerle yürütülmesi gerekiyor.
Kütükçü, bu tür hayvanların bireysel girişimlerle beslenemeyeceğini vurgulayarak, "Şahıs olarak bunu yapamazsınız. Bunlar ancak kurumsal altyapınızda olabilecek bir şey" ifadelerini kullandı.
EVİNDE ASLAN BESLEYENE NE KADAR CEZA VERİLİYOR?
Avukat Mustafa Zafer ise yırtıcı hayvan beslenmesine ilişkin yasağın ihlal edilmesi durumunda uygulanabilecek yaptırımlara dikkat çekti. Zafer, yasağı ihlal edenlere 95 bin 589 lira idari para cezası kesilebildiğini belirtti.