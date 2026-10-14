Aston Villa - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Aston Villa - Fenerbahçe ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ikinci haftasında Aston Villa deplasmanında mücadele edecek. Birmingham'da oynanacak karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Taraftarlar, Aston Villa - Fenerbahçe maçının hangi kanalda canlı yayınlanacağını öğrenmek için gelişmeleri takip ediyor.
Aston Villa - Fenerbahçe mücadelesi, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü İngiltere'de oynanacak. Villa Park'taki karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.
14 Ekim Çarşamba
22.00 Aston Villa - Fenerbahçe
20 Ekim Salı
19.45 Fenerbahçe - Slavia Prag
4 Kasım Çarşamba
20.45 Fenerbahçe - Liverpool
25 Kasım Çarşamba
23.00 Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe
9 Aralık Çarşamba
23.00 LASK - Fenerbahçe
20 Ocak Çarşamba
20.45 Fenerbahçe - Villarreal
27 Ocak Çarşamba
23.00 Atletico Madrid - Fenerbahçe
Fenerbahçe XI: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Greenwood, Oğuz, Muriqi
Aston Villa XI: Suzuki, Cash, Lindelöf, Torres, Wan-Bissaka, Kamara, Gomes, McGinn, Buendia, Manzambi, Jacksonİsmail Kartal: Belki bazı oyuncuları oynatmayacağız