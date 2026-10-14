Aston Villa - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Aston Villa - Fenerbahçe ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ikinci haftasında Aston Villa deplasmanında mücadele edecek. Birmingham'da oynanacak karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Taraftarlar, Aston Villa - Fenerbahçe maçının hangi kanalda canlı yayınlanacağını öğrenmek için gelişmeleri takip ediyor.