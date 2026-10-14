Haberler Yaşam Haberleri Aston Villa - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Aston Villa - Fenerbahçe ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 14.10.2026 07:03 Son Güncelleme: 14.10.2026 07:05

Aston Villa - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Aston Villa - Fenerbahçe ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Aston Villa - Fenerbahçe karşılaşması öncesinde maçın yayın bilgileri ve başlama saati gündeme geldi. UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde İngiltere’de sahaya çıkacak sarı-lacivertlilerin karşılaşmasını takip etmek isteyenler, maçın tarihini ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Peki, Aston Villa - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? İşte maç günü, yayın bilgileri ve kadroya ilişkin detaylar.

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Aston Villa - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Aston Villa - Fenerbahçe ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ikinci haftasında Aston Villa deplasmanında mücadele edecek. Birmingham'da oynanacak karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Taraftarlar, Aston Villa - Fenerbahçe maçının hangi kanalda canlı yayınlanacağını öğrenmek için gelişmeleri takip ediyor.

ASTON VILLA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aston Villa - Fenerbahçe mücadelesi, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü İngiltere'de oynanacak. Villa Park'taki karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

ASTON VILLA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Aston Villa - Fenerbahçe maçının TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayımlanacak.

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FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

14 Ekim Çarşamba
22.00 Aston Villa - Fenerbahçe

20 Ekim Salı
19.45 Fenerbahçe - Slavia Prag

4 Kasım Çarşamba
20.45 Fenerbahçe - Liverpool

25 Kasım Çarşamba
23.00 Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe

9 Aralık Çarşamba
23.00 LASK - Fenerbahçe

20 Ocak Çarşamba
20.45 Fenerbahçe - Villarreal

27 Ocak Çarşamba
23.00 Atletico Madrid - Fenerbahçe

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe XI: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Greenwood, Oğuz, Muriqi

Aston Villa XI: Suzuki, Cash, Lindelöf, Torres, Wan-Bissaka, Kamara, Gomes, McGinn, Buendia, Manzambi, Jackson

İsmail Kartal: Belki bazı oyuncuları oynatmayacağız

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Aston Villa - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Aston Villa - Fenerbahçe ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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