Haberler Yaşam Haberleri Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FB Şampiyonlar Ligi maç takvimi
Giriş Tarihi: 08.10.2026 11:52

Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FB Şampiyonlar Ligi maç takvimi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasındaki ilk deplasman sınavına İngiltere'de çıkıyor. Sarı-lacivertliler, kritik puan mücadelesi için hazırlanırken taraftarlar Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularına yanıt arıyor. İşte merakla beklenen dev karşılaşmanın yayın bilgileri.

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Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FB Şampiyonlar Ligi maç takvimi
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Temsilcimiz, devler arenasındaki Roma beraberliğinin ardından ikinci hafta mücadelesinde Birmingham ekibine konuk oluyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi hazırlıklarını sürdürürken Villa Park Stadyumu tarihi bir geceye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Hedef, zorlu deplasmandan mutlak puanla dönmek.

ASTON VİLLA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Avrupa kupalarındaki heyecan fırtınası devam ederken, sarı-lacivertli ekibin İngiltere fikstürü de netleşti. Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında oynanacak olan Aston Villa - Fenerbahçe maçı, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Futbolseverlerin merakla beklediği bu kritik karşılaşmanın başlama düdüğü ise Türkiye saati ile tam 22.00'de çalacak.

DEV MÜCADELE HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Önceki karşılaşmalara bakıldığında Aston Villa - Fenerbahçe mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

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FB ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

14 Ekim 2026: Aston Villa - Fenerbahçe

20 Ekim 2026: Fenerbahçe - Slavia Prag

4 Kasım 2026: Fenerbahçe - Liverpool

25 Kasım 2026: Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe

9 Aralık 2026: LASK - Fenerbahçe

20 Ocak 2027: Fenerbahçe - Villarreal

27 Ocak 2027: Atletico Madrid - Fenerbahçe

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FB Şampiyonlar Ligi maç takvimi
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