Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FB Şampiyonlar Ligi maç takvimi

Temsilcimiz, devler arenasındaki Roma beraberliğinin ardından ikinci hafta mücadelesinde Birmingham ekibine konuk oluyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi hazırlıklarını sürdürürken Villa Park Stadyumu tarihi bir geceye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Hedef, zorlu deplasmandan mutlak puanla dönmek.
Avrupa kupalarındaki heyecan fırtınası devam ederken, sarı-lacivertli ekibin İngiltere fikstürü de netleşti. Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında oynanacak olan Aston Villa - Fenerbahçe maçı, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Futbolseverlerin merakla beklediği bu kritik karşılaşmanın başlama düdüğü ise Türkiye saati ile tam 22.00'de çalacak.
14 Ekim 2026: Aston Villa - Fenerbahçe
20 Ekim 2026: Fenerbahçe - Slavia Prag
4 Kasım 2026: Fenerbahçe - Liverpool
25 Kasım 2026: Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe
9 Aralık 2026: LASK - Fenerbahçe
20 Ocak 2027: Fenerbahçe - Villarreal
27 Ocak 2027: Atletico Madrid - Fenerbahçe