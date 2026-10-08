Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FB Şampiyonlar Ligi maç takvimi

ASTON VİLLA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Avrupa kupalarındaki heyecan fırtınası devam ederken, sarı-lacivertli ekibin İngiltere fikstürü de netleşti. Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında oynanacak olan Aston Villa - Fenerbahçe maçı, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Futbolseverlerin merakla beklediği bu kritik karşılaşmanın başlama düdüğü ise Türkiye saati ile tam 22.00'de çalacak.