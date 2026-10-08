Astronot Deniz Adana’nın gurur kaynağı

Adana İncirlik Hava Üssü içindeki hastanede 1985 yılında dünyaya gelen annesi Türk, babası ABD'li olan NASA astronotu Deniz Burnham (41), 2027 Mart ayı içinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gideceği görev için eğitimlerini sürdürüyor. 7 ay sürecek görev öncesinde Deniz Burnham, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'deki ailesine ve doğduğu Adana'daki hemşerilerine selam gönderip uzaydan el sallayacağını söyledi. Astronot Burnham'ın bu mesajı memleketi Adana'da gurur ve mutlulukla karşılandı. İncirlik esnafı, "1990 yıllarında 'Küçük Amerika' diye adlandırılan İncirlik'ten bir kadın astronot çıkması gurur kaynağımız oldu.

Tabii ki el sallarken biz onu, o da bizi göremeyecek ama kalbimiz Deniz'le birlikte olacak. Kendisini doğduğu İncirlik'e davet ediyoruz" diyerek duygularını dile getirdi. Türk asıllı astronot Deniz Burnham'ın televizyonda "Adanalı hemşerehrilerime el sallayacağım" görüntülerini izleyen Adana'nın İncirlik Mahallesi esnafından İbrahim Halil Eryılmaz (52) ile İbrahim Halil Acar (37), el salladı. "Biz peşinen el sallıyoruz" diyen İbrahim Halil Eryılmaz, "Bizleri gururlandırdı. Adana'nın adını dünyaya duyuracak. Kendisine başarılar diliyoruz" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör