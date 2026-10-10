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Giriş Tarihi: 10.10.2026 10:15

Ataşehir ve Eyüpsultan’da kritik Başkanvekilliği seçimi

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ile Ataşehir Belediye Başkanvekili Murat Güneş tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı. İstanbul Valiliği, her iki ilçede belediye başkanvekili seçiminin 10 Ekim’de yapılacağını duyurmuştu.

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Ataşehir ve Eyüpsultan’da kritik Başkanvekilliği seçimi
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İstanbul'da Ataşehir ve Eyüpsultan'da belediye meclis üyeleri sandığa giderek yeni başkanvekili seçecek. Ataşehir Belediye Meclisi'nde seçim bugün saat 10.00'da, Eyüpsultan Belediye Meclisi'ndeki seçim ise 14.00'te yapılacak.

Ataşehir'de CHP listesinden seçilen 6 belediye meclis üyesi AK Parti'ye katılınca, mecliste siyasi dengeler değişmişti.

Transferler ve Belediye Başkanvekili Murat Güneş'in görevden uzaklaştırılmasının ardından CHP'de kısıtlı sayısı 3'e çıktı. Bugün yapılacak seçim öncesi Ataşehir Belediye Meclisi'nde, 3'ü kısıtlı olmak üzere 17 CHP, 16 AK Parti, 2 MHP olmak üzere 18 Cumhur İttifakı ve 3 de bağımsız meclis üyesi bulunuyor. Kısıtlı meclis üyeleri oy kullanamıyor. Bu durumda bugün yapılacak seçimde, Ataşehir Belediyesi'nin AK Parti'ye geçmesi bekleniyor.

Eyüpsultan Belediyesi'nde ise 14 üyesi olan Cumhur İttifakı'na karşı CHP 22 meclis üyesiyle çoğunluğu elinde bulunduruyor.

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Ataşehir ve Eyüpsultan’da kritik Başkanvekilliği seçimi
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