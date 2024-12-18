Ataşehir’de korkunç olay: Sokak ortasında dehşet saçtılar!

Olay, dün akşam saatlerinde Ataşehir'de meydana geldi. İddiaya göre, 3 şahıs nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga esnasında silahını çıkaran şahıs tartıştığı kişilerden birini kasığından vurarak yaraladı. Yaralanan şahıs yere düşerken, yanındaki diğer şahıs ise silahla ateş ederek karşılık verdi.

Silahlı saldırgan sekerek olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan hafif yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan kavga ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Tartışan şahıslar birbirine ateş açtı! O anlar kamerada | Video