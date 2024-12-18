Tartışan şahıslar birbirine ateş açtı! O anlar kamerada | Video
Ataşehir'de cadde üzerinde tartışan 3 şahıs silahlarını çekerek ateş açtı. Yaşanan olayda kavgaya karışan şahıslardan biri kasığından vurularak yaralandı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
"KURŞUN TELEFONA İSABET ETTİ"
Esnaf Mübin Şimşek, "Öğleden sonra saat 16.30 gibi 3 tane şahıs birbiriyle tartışmaya başladı. Bir tanesi silahını çıkardı ve ateş etti. Daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Vurulan kişinin cebinde telefonu vardı kurşun ona isabet etmiş" dedi.
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