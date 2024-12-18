Ataşehir’de ortalık karıştı: Tartıştığı kişiyi silahla vurdu!

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, silahla vurularak yaralanan İ.Ş. ise hastaneye kaldırıldı. O anlar ise olayın yaşandığı oto yıkamacının güvenlik kamerasına yansıdı...

Tartışan şahıslar birbirine ateş açtı! O anlar kamerada | Video