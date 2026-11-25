Ataşehir'de saat 11.00 sıralarında Küçükbakkalköy Mahallesi Gülseren Sokak'ta olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir üniversitenin inşaatında yürütülen çalışmalar sırasında vinçle taşınan 10 çelik blok, henüz bilinmeyen bir nedenle vinçten 9 katlı binanın bahçesine düştü.
ÇELİK BLOKLAR PARK HALİNDEKİ ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ!
Çelik bloklar bahçede park halinde bulunan 3 aracın üzerine büyük bir gürültüyle düştü. Devrilen bloklar nedeniyle araçlarda hasar meydana gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekipleri vinci kullanan kişiyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Üniversitenin demirlerini taşıyan vincin halatları koptu: O anlar kamerada
BLOKLARIN DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA
Diğer yandan incin taşıdığı çelik blokların inşaat alanının yakınındaki sitenin bahçesine düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde vincin taşıdığı blokların park halindeki araçların üzerine büyük bir gürültüyle düştüğü anlar görülüyor.
Araçlarda maddi hasar meydana gelirken site bahçesinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlüyor.