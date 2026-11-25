Ataşehir'de saat 11.00 sıralarında Küçükbakkalköy Mahallesi Gülseren Sokak'ta olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir üniversitenin inşaatında yürütülen çalışmalar sırasında vinçle taşınan 10 çelik blok, henüz bilinmeyen bir nedenle vinçten 9 katlı binanın bahçesine düştü.