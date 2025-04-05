Atık sular denize akıyor CHP’li belediye seyrediyor

İstanbul Beylikdüzü'nde 8 mahallenin atığı doğrudan denize karışıyor. Çevre kirliliği ve kötü kokunun iyice arttığı bölgede İSKİ tüm şikâyetlere rağmen önlem almazken bölge sakini vatandaşlar, atık sular ve çevre kirliliğinin giderilmesi için filtreleme yapılmasını istiyor. İBB ve Beylikdüzü Belediyesi'nin çevre kirliliğine sessiz kalmasına tepkiler gün geçtikçe artıyor. Atık sular, Kavaklı Dere'ye karıştı. Dereağzı ve Sahil Mahallesi'nin birleşiminde bulunan alanda pis su, akıtıldığı derede dayanılmaz bir koku oluşurken çevrede yaşayan vatandaşlar evlerinden çıkamadığını belirtti.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Yaklaşık 200 metre ilerde deniz ile birleşen dere, kanalizasyon suyu nedeniyle denizi de kirletirken, vatandaşlar bir an önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (İSKİ) önlem almasını ve atık suyun dere ve denize akıtılmamasını istedi. Çevre kirliliğinin yaklaşık 8 aydır devam ettiği ve yetkililerin duruma müdahale etmediği ortaya çıktı. Tüm şikâyetlere rağmen harekete geçmeyen yetkililere tepki gösteren vatandaşlar, sosyal medyadan isyanlarını dile getiriyor. Sosyal medyadaki tepkilerin ardından İSKİ'den sadece "Temizlik çalışmaları devam etmektedir" açıklaması yapıldı.