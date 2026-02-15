Atıklardan orijinal tasarımlar: "Doğanın sahibi değil, paydaşıyız"

Daha önce atıklardan yaptığı 387 eserle Dünya Kadınlar Rekoru da kıran Elbeyli, yaptığı çalışmaların doğanın sahibi değil sadece paydaşı olduğumuzu unutmanın getireceği ağır bedellere dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın kurucusu olduğu Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde düzenlenen Türkiye Sıfır Atık Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları kapsamında Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde düzenlenen Gaziantep Çalıştayı Sonuç Konferansı toplantısında, Dünya Kadınlar Rekoru olarak tescillenen öz koleksiyonundan örnekler sergileyen sanatçı, Dünyanın En Büyük Organik A(r)tık Sergisi olarak noktalanan projesi ile derin mesajlar veriyor. Elbeyli, 'Sorgulanmamış bir hayat yaşanmamış demektir' inancıyla her şeyin yeniden tanımlandığı bu yeni çağda, gerçek zenginliğin çok şeye sahip olmak değil, az şeye ihtiyaç duymak olduğunu vurguluyor.

İnsanın kendine yaptığı yolculuğun önemi, gereği ve değerini savunan Elbeyli, doğanın sahibi ve hakimi değil sadece paydaşı olduğumuz gerçeğini unutmanın ağır bedellerine dikkat çekiyor. Bireyde ve dünyada huzurun ve şifanın ancak farkındalık ve dönüşümle olacağına inanan Zeynep Elbeyli, özellikle evsel atıklarımızın da tıpkı çarçabuk kurtulmak istediğimiz psikolojik travmalarımız, duygusal tortularımız gibi evrensel benzerlik gösterdiğini düşünüyor. Yaşanabilir bir dünyanın ancak insan-varoluş-denge merkezli farkındalık ve dönüşüm ile mümkün olacağını belirtiyor.