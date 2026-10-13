Atletico Madrid - Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde dev randevu!

ATLETİCO MADRİD VE MANCHESTER UNİTED'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SON DURUMU

Şampiyonlar Ligi'ne farklı sonuçlarla başlayan iki takım, ikinci hafta mücadelesinde Madrid'de buluşuyor. Atletico Madrid, ilk karşılaşmasında Liverpool'a deplasmanda 2-1 mağlup olarak turnuvaya puansız başladı. Manchester United ise Azerbaycan temsilcisi Sabah'ı 4-0 yenerek ilk haftayı üç puanla tamamladı.