Atletico Madrid - Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde dev randevu!

Atletico Madrid, Liverpool karşısında aldığı yenilginin ardından Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Manchester United'ı ağırlıyor. İspanya'nın başkentindeki Metropolitano Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati ve Türkiye'deki canlı yayın kanalı da belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Atletico Madrid ile Manchester United, 13 Ekim 2026 Salı günü karşılaşacak. İspanya'nın başkenti Madrid'deki Riyadh Air Metropolitano Stadı'nda oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.
Avrupa'nın iki önemli temsilcisini buluşturacak karşılaşmada futbolseverleri çekişmeli bir 90 dakika bekliyor.
Atletico Madrid - Manchester United karşılaşması, tabii Spor üzerinden canlı yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi heyecanını Türkiye'den takip etmek isteyenler, mücadeleyi tabii'nin dijital yayın platformundan izleyebilecek.
Es hoy. Es hoy. Es hoy. ❤️ https://t.co/1Ob9aLzjHy— Atlético de Madrid (@Atleti) October 13, 2026
Şampiyonlar Ligi'ne farklı sonuçlarla başlayan iki takım, ikinci hafta mücadelesinde Madrid'de buluşuyor. Atletico Madrid, ilk karşılaşmasında Liverpool'a deplasmanda 2-1 mağlup olarak turnuvaya puansız başladı. Manchester United ise Azerbaycan temsilcisi Sabah'ı 4-0 yenerek ilk haftayı üç puanla tamamladı.
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Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Atletico Madrid, 20 Ekim Salı günü Stuttgart'a konuk olacak.
Manchester United ise 21 Ekim Çarşamba günü İtalya temsilcisi Como ile deplasmanda karşılaşacak. İngiliz ekibinin bu mücadelesi Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PUAN DURUMU NASIL?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın ardından Manchester United, 3 puanla 4. sırada yer alıyor. İngiliz ekibi, Azerbaycan temsilcisi Sabah'ı 4-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.
Atletico Madrid ise Liverpool deplasmanında aldığı 2-1'lik yenilginin ardından puan alamadan 25. basamakta bulunuyor.