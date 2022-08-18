Haberler Yaşam Haberleri Austria Wien Fenerbahçe canlı yayın kanalı ve saati! Austria Wien Fenerbahçe Avrupa maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 18.8.2022 22:21 Son Güncelleme: 18.8.2022 22:23

Austria Wien Fenerbahçe canlı yayın kanalı ve saati! Austria Wien Fenerbahçe Avrupa maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Avrupa maçı için heyecan dorukta! Sarı lacivertli taraflar Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. Bir süredir maçın canlı yayın kanalı için araştırmalar devam ediyordu. Belli olan kanalın ardından Austria Wien Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları yanıtlanmış oldu. Peki, Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte FB maçı hakkında bilgiler…

Austria Wien Fenerbahçe canlı yayın kanalı ve saati! Austria Wien Fenerbahçe Avrupa maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda sorusu yanıt buldu. Jorge Jesus ile sıkı bir çalışma dönemi geçiren Sarı Kanarya rövanş öncesi avantajlı duruma geçmek istiyor. Austria Wien Fenerbahçe maçı canlı izle kanalı başına toplanan taraftarlar 90 dakika boyunca sarı lacivertli takımın destekçisi olacak. Peki, Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte yanıtlar…

AUSTRIA WIEN FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Deplasmanda karşılaşacak iki takım maçı 18 Ağustos 2022 Perşembe günü oynayacak.

Heyecanlı mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Maçı, Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

Zorlu maçın rövanşı ise 25 Ağustos günü sarı lacivertlilerin evinde gerçekleşecek.

AUSTRIA WIEN FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçın yayıncı kuruluşu D Smart'ın Sport Smart kanalı oldu. Maç canlı şekilde Sport Smart üzerinden izlenebilir.

UEFA resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Daniel Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.

AUSTRIA WIEN MAÇI KADROSU BELLİ OLDU!

Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Steven Caulker, Filip Novak, Max Meyer, Dimitrios Pelkas, Burak Kapacak, Joao Pedro, Mergim Berisha, Tiago Çukur kadroda yer almadı.

İşte Fenerbahçe'nin Austria Wien maçları kamp kadrosu...

Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Mauricio Lemos, Atilla Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Enner Valencia, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Bruma, Miha Zajc, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya

MUHTEMEL 11LER

Austria Vienna:

Fruchtl; Ranftl, Muhl, Galvao, Graca; Fischer, Braunoder, Wustinger, Huskovic; Fitz, Tabakovic

Fenerbahçe:

Bayindir; Osayi-Samuel, Henrique, Szalai, Kadioglu; Arao, Zajc, Crespo; Mor, King, Rossi

AVRUPA LİGİ GRUP KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Avrupa Ligi grup kuraları 26 Ağustos 2022 tarihinde İstanbul'da çekilecek.

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Austria Wien Fenerbahçe canlı yayın kanalı ve saati! Austria Wien Fenerbahçe Avrupa maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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