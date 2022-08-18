Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda sorusu yanıt buldu. Jorge Jesus ile sıkı bir çalışma dönemi geçiren Sarı Kanarya rövanş öncesi avantajlı duruma geçmek istiyor. Austria Wien Fenerbahçe maçı canlı izle kanalı başına toplanan taraftarlar 90 dakika boyunca sarı lacivertli takımın destekçisi olacak. Peki, Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte yanıtlar…
AUSTRIA WIEN FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Deplasmanda karşılaşacak iki takım maçı 18 Ağustos 2022 Perşembe günü oynayacak.
Heyecanlı mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
AUSTRIA WIEN FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Maçın yayıncı kuruluşu D Smart'ın Sport Smart kanalı oldu. Maç canlı şekilde Sport Smart üzerinden izlenebilir.
UEFA resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Daniel Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.
AUSTRIA WIEN MAÇI KADROSU BELLİ OLDU!
Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Steven Caulker, Filip Novak, Max Meyer, Dimitrios Pelkas, Burak Kapacak, Joao Pedro, Mergim Berisha, Tiago Çukur kadroda yer almadı.
İşte Fenerbahçe'nin Austria Wien maçları kamp kadrosu...
Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Mauricio Lemos, Atilla Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Enner Valencia, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Bruma, Miha Zajc, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya
MUHTEMEL 11LER
Austria Vienna:
Fruchtl; Ranftl, Muhl, Galvao, Graca; Fischer, Braunoder, Wustinger, Huskovic; Fitz, Tabakovic
Fenerbahçe:
Bayindir; Osayi-Samuel, Henrique, Szalai, Kadioglu; Arao, Zajc, Crespo; Mor, King, Rossi