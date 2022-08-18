Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda sorusu yanıt buldu. Jorge Jesus ile sıkı bir çalışma dönemi geçiren Sarı Kanarya rövanş öncesi avantajlı duruma geçmek istiyor. Austria Wien Fenerbahçe maçı canlı izle kanalı başına toplanan taraftarlar 90 dakika boyunca sarı lacivertli takımın destekçisi olacak. Peki, Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte yanıtlar…