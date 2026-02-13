“Avcı” operasyonunda gözaltı sayısı 322 oldu

İstanbul Emniyeti; 10 Şubat Salı günü uyuşturucu madde satıcılarına yönelik İstanbul merkezli 14 ilde çok önemli bir eş zamanlı operasyon düzenledi. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde satan zehir tacirlerini beş ay boyunca teknik ve fiziki takiple izledi. Anlık bazı mesajlaşma programları ve sosyal medya platformlarını kullanan uyuşturucu madde satıcılarının uçtan uca şifreli gruplar kurarak sözde güvene dayalı "Kurye Sistemi" ağıyla veya bireysel olarak uyuşturucu madde satışı yaptıkları saptandı. Uyuşturucu maddelere ve kullanımına özendirici çok sayıda içerik de tespit edildi.

ÖZEL DAVETLERLE GİRİLEBİLİYOR

Titiz tespitler, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordineli yürüttüğü çalışmalarla yapıldı. Türkiye'de ilk defa "Yapay Zeka" destekli "Avcı" adlı yazılımla özel analizler kullanıldı ve uyuşturucu madde ticaretleri tek tek tespit edildi. Uyuşturucu satıcılarının söz konusu uygulamalar üzerinden uyuşturucu ticaretine yönelik özel kişilere ait alt gruplar oluşturdukları ve bu kapalı gruplara ancak özel bir davet veya referansla girilebildiği tespit edildi. Uyuşturucu madde satıcılarının bu gruplarda deşifre olmamak amacıyla telefon numaralarını ve kimlik bilgilerini gizleyip Siber Devriye Ekipleri başta olmak üzere polisiye bazı tedbirlere karşı sık sık kullanıcı isimlerini değiştirdikleri belirlendi.

GİZLİ KONUŞMALAR DEŞİFRE EDİLDİ

Kapalı grupların içerisinde gizlilik kurallarına çok fazla önem verildiği saptandı. Uyuşturucu madde satıcılarının bazı nüfus yoğunluğu ve kullanıcıların potansiyellerine göre gece ve gündüz, arz ve talep dengelerine göre 24 saat boyunca uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edildi. İstanbul Polisi; özel ve gizli üyelik sistemi ile oluşturulan gruplar ve bu gruplarda paylaşılan mesajlaşmaları deşifre etti. Detaylandırılan çalışmalar sonucunda; söz konusu grup ve kanallarda yönetici ve moderatör olarak faaliyet yürüten kişiler tek tek belirlendi. Söz konusu kişilerin farklı kanal veya gruplar üzerinden de aktif şekilde suç paylaşımları yaparak uyuşturucu madde ticareti yaptıkları saptandı ve operasyon yapıldı.

"AVCI" İŞTE BÖYLE DEŞİFRE ETTİ

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Mevlüt Karaaytu'nun geliştirdiği ve mimarı olduğu Avcı Projesi ile birlikte "Telegram" üzerinden yürütülen ve "Torbacı" düzeninin dijital versiyonu haline gelen uyuşturucu ticaretine büyük darbe vurulmuş oldu. Kim uyuşturucu satıcısı, kim kullanıcısı ayırt eden Avcı Projesi ile gizli mesajlar deşifre edildi. Uyuşturucuların türlerine göre sınıflandırmalar yapan proje, bot hesapları ve faaliyetlerini de tespit etti. 69 kapalı konuşma grubu ve kanalında toplam üç milyon 432 bin 892 mesaj analiz edildi. "Şehir" bazlı faaliyet haritaları çıkarıldı ve mesaj trafiği ile aktarımların sıklıkları analiz edildi. Avcı Projesi ile birlikte izlenen kimlikler ID üzerinden çözüldü ve Telegram ile yapılan resmi görüşmelerle kullanıcı adları ve IP adresleri tespit edildi. "Avcı" isimli özel analiz programlarıyla yapılan tespitlerin ardından İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Hatay, Mardin, Adıyaman, Giresun, Kastamonu ve Muş'ta çok sayıda adrese eş zamanlı ve Özel Harekat destekli operasyonlar düzenlendi. 322 uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk ediliyor.